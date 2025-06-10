The Outer Worlds 2 proposera de nouveaux compagnons, des factions inédites et des armes insolites

Dans la foulée de la présentation dédiée, les informations sur The Outer Worlds 2 se sont multipliées ces derniers jours. L'une d'elles porte sur les factions du jeu et sur les personnages qui vous accompagneront.
Obsidian Entertainment enchaîne les révélations sur The Outer Worlds 2
, dont la sortie est prévue pour cet automne. Récemment, le studio a confirmé que le titre intégrerait une fonctionnalité présente dans les jeux Fallout
, pour la plus grande joie des amateurs des deux licences. Mais les nouveautés ne se limitent pas à cet ajout qui rappelle les belles heures de Fallout: New Vegas
. Un billet partagé sur le site Xbox Wire
révèle que l'univers de The Outer Worlds 2 est axé autour de trois factions se disputant le contrôle d'Arcadia, une nouvelle frontière sans foi ni loi
où les failles de l'espace-temps sont légion.
Choisissez votre camp dans The Outer Worlds 2
Dans The Outer Worlds 2, vous pourrez choisir de rejoindre l'une des trois factions qui tentent de régner sur Arcadia, à savoir The Protectorate, Auntie's Choice et The Order of the Ascendant.
Chacun de ces trois coalitions possédera ses propres territoires, ses partisans, son design sonore et sa propagande dédiée.
Celle du Protectorate est militaire et prône l'ordre à tour prix. Les membres d'Auntie's Choice sont épris de liberté et d'épanouissement, tandis que The Order of the Ascendant est résolument tournée vers la technologie et les preuves scientifiques.
Une aventure qui évolue grâce à vos compagnons, mais également grâce à vos traits
Une autre caractéristique confirmée est le fait que vous pourrez avoir six compagnons de voyage.
Tous ont un rôle déterminant au sein de votre équipage, mais également des opinions qui varient selon leurs actions et des enjeux qui leur sont propres. Entre une tacticienne, un tank ambulant et une tueuse stoïque, ils pourront vous inciter à épargner les chefs de faction ou à éradiquer une ville.
Mais vous serez libre de les recruter ou non.
Enfin, Obsidian Entertainment a annoncé les débuts de nouvelles armes et le retour d'éléments très appréciés (comme le rayon rétrécissant), des traits et des défauts qui auront une influence sur votre progression ainsi qu'un mode à la troisième personne. Pour découvrir tous ces atouts, il faudra toutefois patienter jusqu'au 29 octobre 2025,
date de lancement de The Outer Worlds 2 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
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