The Outer Worlds 3 est-il prévu ? Obsidian Entertainment lève le voile

Alors que The Outer Worlds 2 est disponible depuis quelques mois à peine, les admirateurs de la franchise se questionnent déjà sur le futur et sur un potentiel troisième opus. Mais Obsidian Entertainment risque de faire des déçus.
Lancé le 29 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series, The Outer Worlds 2
proposait aux curieux d'explorer un tout nouveau système solaire tout en profitant d'une bonne dose d'humour. La franchise comptant déjà deux opus, il est légitime de se demander si un troisième jeu est prévu, voire possiblement en cours de développement.
Cependant, plusieurs critères sont à prendre en compte avant de proposer une suite à une œuvre, que ce soit dans l'industrie vidéoludique ou cinématographique. Si la popularité de la licence est un point clé, ce sont généralement les chiffres de ventes et les attentes du studio qui influent le plus sur cette décision
. Or, The Outer Worlds 2 a déçu Obsidian Entertainment.
The Outer Worlds 2, un jeu au développement compliqué confronté à une dure réalité
Dans une interview accordée à Bloomberg
, Feargus Urquhart est revenu sur l'année 2025 dans sa globalité, les trois sorties majeures du studio et les attentes liées notamment à The Outer Worlds 2. Rappelons que le titre a connu un développement compliqué, freiné par la pandémie de 2020
. Lancé en 2019 suite au succès du premier opus, il a mis plus de 6 ans à arriver entre les mains des joueurs et le succès n'était pas aussi important que pour le premier The Outer Worlds.
De plus, The Outer Worlds 2 a souffert d'un calendrier de sortie très chargé en interne mais aussi d'une concurrence féroce.
Le titre a été confronté à des titans de fin d'année comme Battlefield 6, Légendes Pokémon: Z-A ou encore ARC Raiders
. Questionné sur les ventes du titre et celles d'Avowed, Feargus Urquhart répond :
Ce ne sont pas des catastrophes. Je ne dirais pas que cela a été un coup dur. C'était plutôt du type : « Ça craint. Qu'est-ce que nous en tirons comme enseignements ? »
Pas de troisième jeu prévu
N'ayant pas atteint les objectifs souhaités, les équipes d'Obsidian Entertainment ont fait le choix de ne pas proposer de nouveaux opus à la franchise. The Outer Worlds 3 ne verra donc pas le jour,
mais cela ne signifie pas que la franchise est abandonnée. Deux DLC proposant des histoires inédites ont déjà été confirmés pour The Outer Worlds 2.
Si elles parviennent à convaincre les joueurs, ils pourront redonner un nouveau souffle au titre. Toutefois, les plus fidèles défenseurs de la franchise savent désormais que le temps est compté...
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