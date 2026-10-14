Zelda Ocarina of Time s'offre une nouvelle bande-annonce

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 octobre 2026 à 15h40
Nintendo a, récemment, partagé un tout nouveau trailer présentant davantage le remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time, arrivant sur Switch 2.
Zelda Ocarina of Time s'offre une nouvelle bande-annonce

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Link revient prochainement sur le devant de la scène avec le remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time, qui doit débarquer au début du mois de novembre 2026 sur la dernière-née de Nintendo. D'ailleurs, afin de préparer la communauté, Nintendo a dévoilé un nouveau et long trailer présentant en profondeur The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Zelda Ocarina of Time se dote d'une nouvelle présentation en vidéo

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En effet, Nintendo a partagé, sur sa chaîne YouTube, une toute nouvelle vidéo visant à présenter The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Durant plus de quatre minutes, cette bande-annonce revient ainsi sur l'histoire et le gameplay du remake. Cette vidéo nous rappelle également que Link devra explorer les quatre coins d'Hyrule, et ce, tout au long de son périple. 

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D'ailleurs, durant toute l'aventure, les joueurs et les joueuses auront l'occasion de rencontrer divers personnages, mais devront également affronter des créatures et adversaires coriaces. Or, ce n'est pas tout : différents donjons, avec leur lot de défis et d'énigmes, seront proposés. Ce sera, dès lors, l'occasion d'utiliser des objets uniques, qui se rendront particulièrement efficaces dans certaines situations. À l'image de l'ocarina, dont les mélodies permettront de débloquer « de nouvelles voies à explorer ».

Miniature vidéo

Cette nouvelle bande-annonce de The Legend of Zelda: Ocarina of Time montre aussi l'amphithéâtre des monstres, qui comportera des statues des monstres préalablement battus. Interagir avec celles-ci donnera la possibilité d'en apprendre davantage à leur propos ou encore de se lancer dans un nouveau combat « contre de redoutables ennemis ».

The Legend of Zelda: Ocarina of Time compatible avec Zelda Notes et aura le droit à des amiibo

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À la fin de ladite vidéo, Nintendo précise que The Legend of Zelda: Ocarina of Time est compatible avec Zelda Notes, accessible via Nintendo Switch App. Ce service inclut diverses fonctionnalités, comme un quiz, qui pourraient bien aider les joueurs et les joueuses. La firme rappelle également que des amiibo The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Link enfant et Zelda enfant) arriveront en 2027. Ces éléments pourront être scannés afin de récupérer des récompenses, c'est-à-dire des « masques à porter en jeu ». Les amiibo de la franchise Zelda déjà sortis pourront eux aussi être utilisés pour obtenir des objets utiles.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Legend of Zelda: Ocarina of Time sort le 5 novembre 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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