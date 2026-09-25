Un jeu Zelda développé par Ubisoft ? L'idée a bien existé mais a été annulée

Alors que les joueurs attendent le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, une histoire totalement improbable vient d'être révélée. En effet, Ubisoft a été approché pour créer un spin-off de la saga, mais...

Il y a quelques années, Ubisoft a collaboré avec Nintendo pour créer deux jeux spin-off aussi déjantés qu'appréciés des joueurs : Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle et Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope. Pourtant, ce partenariat aurait pu aller encore plus loin avec la création d'un autre spin-off.

Cependant, la licence mise à l'honneur était l'une des plus populaires de l'histoire du jeu vidéo. C'est ce que révèle une enquête menée par les journalistes d'Insider Gaming publiée le 24 septembre 2026.

Une aventure originale dont Ganondorf aurait été le héros

L'histoire commence fin 2022 dans les locaux d'Ubisoft Milan. Le studio, déjà derrière les deux jeux Mario + Lapins Crétins, venait de sortir l'opus Sparks of Hope et ce dernier était plutôt bien reçu par la presse et les joueurs. Dans la foulée de ce succès, les équipes auraient alors proposé à Nintendo un nouveau projet prenant place cette fois-ci dans l'univers de The Legend of Zelda.

Portant le nom de code « Goliath », le projet occupe une petite équipe d'Ubisoft Milan début 2023. L'objectif est alors de proposer « le pitch parfait » à Nintendo afin de lancer le développement du titre. Dans son article, Tom Henderson explique alors que « Le jeu devait être un spin-off de l'univers de Zelda dans lequel le joueur aurait incarné un protagoniste inédit ». Son enquête a alors révélé que le personnage en question était Ganondorf, l'ennemi de Link.

Un spin-off entouré de mystères, mais finalement annulé

Ubisoft Milan réfléchit à cette proposition pendant presque un an et imagine un prototype qui est présenté à Nintendo fin 2023. Mais la firme nippone ne le valide pas et décide d'annuler le développement du projet. À l'heure actuelle et malgré les recherches de Tom Henderson, les raisons de cette annulation restent inconnues.

Suite à cette réponse, Ubisoft Milan aurait continué d'échanger avec Nintendo en proposant des jeux sur d'autres licences, mais ces discussions n'auraient pas abouti. Si le projet avait vu le jour, il aurait pu sortir peu de temps avant ou après The Legend of Zelda: Ocarina of Time, le dernier jeu en date de la franchise. Mais il semble que plus aucune collaboration ne soit prévue entre Nintendo et Ubisoft pour le moment.