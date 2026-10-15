Zelda Ocarina of Time présente l'amphithéâtre des monstres, un endroit bien particulier

Nintendo a partagé quelques informations concernant un lieu bien spécifique de The Legend of Zelda: Ocarina of Time : l'amphithéâtre des monstres.

Alors qu'il reste quelques semaines avant de pouvoir retrouver Link dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Nintendo a offert, il y a très peu de temps, un nouvel aperçu de ce remake, qui n'a pas manqué d'enthousiasmer la communauté. D'ailleurs, dans cette nouvelle bande-annonce plutôt longue, Nintendo a évoqué un endroit particulier de Zelda Ocarina of Time, soit l'amphithéâtre des monstres.

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L'amphithéâtre des monstres de The Legend of Zelda: Ocarina of Time se montre

En effet, dans la vidéo publiée le 14 octobre 2026, et plus précisément vers la fin, Nintendo mentionne brièvement l'amphithéâtre des monstres, c'est-à-dire un lieu que les joueurs et les joueuses pourront découvrir sur The Legend of Zelda: Ocarina of Time. D'après les informations partagées, cet endroit spécial est « dissimulé quelque part en Hyrule » et sera composé de statues représentants des ennemis préalablement vaincus. La communauté pourra interagir avec celle-ci afin d'en apprendre davantage sur ces monstres. D'ailleurs, ladite vidéo suggère que les détails donnés concernent les lieux d'apparition principaux ou encore les objets efficaces.

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En outre, Nintendo annonce que l'amphithéâtre des monstres permettra aux joueurs et aux joueuses d'affronter à nouveau certains ennemis. La vidéo montre notamment une séquence où Link se bat contre le Roi Dodongo, alors qu'un timer est affiché à l'écran. Reste à savoir si cela octroiera des récompenses ou non. Dans tous les cas, l'amphithéâtre des monstres de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, qui n'est pas passé inaperçu, semble très intéressant, bien que son emplacement soit encore un mystère.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Legend of Zelda: Ocarina of Time arrive en exclusivité sur Nintendo Switch 2 le 5 novembre 2026.