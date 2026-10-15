Zelda Ocarina of Time présente l'amphithéâtre des monstres, un endroit bien particulier

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 octobre 2026 à 14h30
Nintendo a partagé quelques informations concernant un lieu bien spécifique de The Legend of Zelda: Ocarina of Time : l'amphithéâtre des monstres.
Zelda Ocarina of Time présente l'amphithéâtre des monstres, un endroit bien particulier

Alors qu'il reste quelques semaines avant de pouvoir retrouver Link dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Nintendo a offert, il y a très peu de temps, un nouvel aperçu de ce remake, qui n'a pas manqué d'enthousiasmer la communauté. D'ailleurs, dans cette nouvelle bande-annonce plutôt longue, Nintendo a évoqué un endroit particulier de Zelda Ocarina of Time, soit l'amphithéâtre des monstres.

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En effet, dans la vidéo publiée le 14 octobre 2026, et plus précisément vers la fin, Nintendo mentionne brièvement l'amphithéâtre des monstres, c'est-à-dire un lieu que les joueurs et les joueuses pourront découvrir sur The Legend of Zelda: Ocarina of Time. D'après les informations partagées, cet endroit spécial est « dissimulé quelque part en Hyrule » et sera composé de statues représentants des ennemis préalablement vaincus. La communauté pourra interagir avec celle-ci afin d'en apprendre davantage sur ces monstres. D'ailleurs, ladite vidéo suggère que les détails donnés concernent les lieux d'apparition principaux ou encore les objets efficaces.

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En outre, Nintendo annonce que l'amphithéâtre des monstres permettra aux joueurs et aux joueuses d'affronter à nouveau certains ennemis. La vidéo montre notamment une séquence où Link se bat contre le Roi Dodongo, alors qu'un timer est affiché à l'écran. Reste à savoir si cela octroiera des récompenses ou non. Dans tous les cas, l'amphithéâtre des monstres de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, qui n'est pas passé inaperçu, semble très intéressant, bien que son emplacement soit encore un mystère.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que The Legend of Zelda: Ocarina of Time arrive en exclusivité sur Nintendo Switch 2 le 5 novembre 2026.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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