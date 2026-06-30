The Legend of Zelda : Un portage sur Switch 2 prévu pour un autre opus très apprécié ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 30 juin 2026 à 18h15
Si The Legend of Zelda: Ocarina of Time est attendu au tournant, la Nintendo Switch 2 accueillerait peut-être un autre jeu culte de la franchise.
The Legend of Zelda : Un portage sur Switch 2 prévu pour un autre opus très apprécié ?

La révélation de The Legend of Zelda: Ocarina of Time à la fin du Nintendo Direct de juin 2026 a pris tout le monde par surprise. Malgré un accueil mitigé, les fidèles de la franchise sont curieux de découvrir l'opus culte de la Nintendo 64 dans une version adaptée aux consoles modernes. 

À lire également

The Legend of Zelda: Ocarina of Time divise déjà les joueurs à cause de ce détail

The Legend of Zelda: Ocarina of Time divise déjà les joueurs à cause de ce détail

Cependant, ce remake de l'une des aventures les plus appréciées de Link pourrait être déterminant. En effet, un célèbre insider révèle dans une vidéo sur YouTube que si cet opus est apprécié, un autre remake pourrait être lancé dans la foulée. Un nom est même déjà évoqué. 

Twilight Princess, le prochain opus de The Legend of Zelda proposé sur Nintendo Switch 2 ?

zelda-rumeur-twilight-princess

Dans une vidéo datant du 17 juin, Nash Weedle explique qu'un portage de The Legend of Zelda: Twilight Princess serait actuellement en préparation dans les locaux de Nintendo. Cette nouvelle version ne serait pas un remake comme Ocarina of Time, mais plus une version améliorée de l'opus HD sorti sur WiiU (même s'il s'agit à l'origine d'un jeu GameCube / Wii). 

Si ce projet voit le jour, il devrait apporter quelques nouveautés qui n'ont pas été précisées par Nate Weedle. Cependant, le point le plus important de cette rumeur est que la version remasterisée de Twilight Princess n'arriverait dans les rayons seulement si The Legend of Zelda: Ocarina of Time est un succès

Un destin qui dépendra du succès d'Ocarina of Time, mais...

zelda-ocarina-2026

Comme toute rumeur, celle-ci est à prendre avec des pincettes car il s'agit des déclarations d'un internaute et non d'un communiqué officiel de Nintendo. Si cela s'avère vrai, Nintendo pourrait dévoiler les premières informations dans le courant de l'année 2027. Toutefois, il faut attendre le lancement d'Ocarina of Time pour en savoir plus, toujours si cette rumeur est vraie. 

Miniature vidéo

Rappelons pour le moment que The Legend of Zelda: Ocarina of Time doit sortir courant 2026 et qu'il s'agit d'une exclusivité de la Nintendo Switch 2. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Un jeu Zelda développé par Ubisoft ? L'idée a bien existé mais a été annulée
Ocarina of Time 25 septembre 2026

Un jeu Zelda développé par Ubisoft ? L'idée a bien existé mais a été annulée

Alors que les joueurs attendent le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, une histoire totalement improbable vient d'être révélée. En effet, Ubisoft a été approché pour créer un spin-off de la saga, mais...
La console Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda édition 40ème anniversaire est déjà victime de scalpers
Ocarina of Time 10 septembre 2026

La console Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda édition 40ème anniversaire est déjà victime de scalpers

De nombreuses personnes revendent déjà la console Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda édition 40ème anniversaire à des prix très élevés.
Zelda Ocarina of Time : Nintendo annonce une (magnifique) Switch 2 collector et des accessoires exclusifs
Ocarina of Time 08 septembre 2026

Zelda Ocarina of Time : Nintendo annonce une (magnifique) Switch 2 collector et des accessoires exclusifs

Nintendo a frappé fort lors du Direct dédié aux 40 ans de The Legend of Zelda. Entre des images inédites du remake d'Ocarina of Time et l'annonce d'une Switch 2 édition spéciale, les fans ont de quoi se réjouir.

commentaire (0)