The Legend of Zelda: Ocarina of Time divise déjà les joueurs à cause de ce détail

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 juin 2026 à 14h10
L'annonce du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time était l'une des surprises du Nintendo Direct du 9 juin 2026. Cependant, les spectateurs ont eu des réactions mitigées liées à une seule image.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time divise déjà les joueurs à cause de ce détail

À chaque Nintendo Direct majeur, les admirateurs d'Hyrule espèrent voir apparaître un nouvel opus de leur franchise préférée. Le 9 juin 2026, ce souhait est devenu réalité avec la révélation du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Comptant parmi les jeux les plus cultes et les plus appréciés de la saga, la nouvelle aurait dû provoquer une véritable explosion de joie sur les réseaux sociaux. Mais les réactions publiées sur X après l'annonce ne sont pas très enthousiastes. Pourtant, l'origine de ces réactions n'est pas liée à l'absence d'images de gameplay ou de date de sortie. 

L'apparence de Link, un détail problématique sur X

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Pour cette nouvelle version, The Legend of Zelda: Ocarina of Time opte pour une esthétique plus sombre, mais aussi plus réaliste. Tranchant radicalement avec le titre d'origine, cela donne aux premières images un style rappelant celui de l'opus Twilight Princess. Puis, pendant quelques secondes, Link endormi apparaît à l'écran. Or, le design du héros d'Hyrule est le sujet qui occupe actuellement les conversations de la communauté. 

Si les avis sont assez mitigés, beaucoup sont négatifs et voient « la tête de Link collée sur le corps d'un enfant ». Même si les avis peuvent être virulents, certains internautes sont davantage sur la réserve. Ainsi, l'un d'entre eux confie qu'il est encore un peu tôt pour juger le design, mais qu'il n'est pas encore totalement convaincu par la direction prise par Nintendo.

Une première mauvaise impression pour Ocarina of Time qui peut encore changer

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Hormis The Wind Waker et la première version d'Ocarina of Time, les jeux Zelda ont toujours opté pour une approche plus ou moins réaliste avec quelques éléments stylisés. Cependant, la couleur est un autre élément clé de l'esthétique d'Hyrule, comme l'ont montré les opus Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Ce changement radical a donc déboussolé les fidèles de la première heure. 

Mais il faut garder en tête qu'il s'agit de la première annonce. Il faut maintenant attendre la prochaine pour avoir un aperçu du gameplay, des paysages du jeu ou encore de l'apparence d'Épona. Rappelons que le titre est prévu pour 2026, mais qu'aucune date n'a encore été annoncée.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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