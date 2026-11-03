Zelda: Ocarina of Time a failli avoir le droit à une fonctionnalité très connue, mais l'idée a été abandonnée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 novembre 2026 à 16h37
L'équipe de développement de The Legend of Zelda: Ocarina of Time a implanté une célèbre mécanique sur le remake, avant de faire marche arrière et la retirer.
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Zelda: Ocarina of Time a failli avoir le droit à une fonctionnalité très connue, mais l'idée a été abandonnée

Comme vous le savez probablement déjà, le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, qui arrive en ce début du mois de novembre 2026 sur Switch 2, comporte plusieurs nouveautés par rapport au jeu original. D'ailleurs, durant son développement, l'équipe a bien failli ajouter un système de voyage rapide/téléportation sur The Legend of Zelda: Ocarina of Time, mais a décidé finalement de le retirer pour une raison bien précise.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time aurait pu avoir un système de téléportation

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C'est dans une nouvelle interview « Les développeurs ont la parole » partagée par Nintendo, qui a notamment été relayée sur Twitter/X, que le producteur de la saga The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, a parlé de son idée d'ajouter un système de téléportation sur The Legend of Zelda: Ocarina of Time :

Dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, de nombreux points de téléportation permettent de se déplacer rapidement dans le vaste monde du jeu. Dans le jeu The Legend of Zelda: Ocarina of Time d'origine, il était possible d'accélérer un peu les déplacements en utilisant la roulade avant et je crois que beaucoup de joueurs ont passé leur temps à enchaîner les roulades à travers la plaine d'Hyrule dès qu'ils devaient se rendre très vite quelque part (Rires).

C'était un point dont on devait traiter dans cette nouvelle version. J'ai donc demandé l'ajout de points de téléportation qui n'existaient pas dans le jeu d'origine, pour permettre l'accès à des raccourcis.

Pour autant, si un système de voyage rapide/téléportation fut un temps disponible sur le remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time, les développeurs ont pris la décision de le supprimer pour la version finale. La raison derrière cette suppression a, d'ailleurs, été donnée par ledit producteur.

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Le système de téléportation d'Ocarina of Time retiré pour mettre l'accent sur les moments de découverte

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Dans ce même échange, Eiji Aonuma indique que le système de téléportation a finalement été retiré de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, car cela aurait empêché les joueurs d'avoir des petits moments de découverte

Sauf qu'en essayant de jouer avec ces points de téléportation, on s'est aperçu qu'on passait à côté de certains moments de découverte parce qu'on s'arrêtait en chemin pour se demander : « Minute, qu'est-ce que c'est que ça ? ». Cela nous a rappelé, une fois de plus, l'importance de ces moments de découverte dans la structure même de ce titre. Moralité, alors même que j'étais à l'initiative de l'ajout de ces points de téléportation, j'ai trouvé pour finir que ça ne fonctionnait pas et j'ai demandé à l'équipe de tous les retirer. (Rires)

Rappelons, en guise de conclusion, que The Legend of Zelda: Ocarina of Time débarque le 5 novembre 2026, et ce, sur la dernière console de Nintendo, la Switch 2.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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