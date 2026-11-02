Ocarina of Time : Un retour en stock annoncé pour la Nintendo Switch 2 en édition collector

Si vous n'avez pas pu obtenir la console spéciale 40e anniversaire de The Legend of Zelda, cette nouvelle devrait vous plaire. Nintendo a confirmé un restock, mais il faudra être rapide.

Pour célébrer le 40e anniversaire de la franchise et le lancement de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Nintendo a imaginé une Nintendo Switch 2 exclusive aux accents verts et dorés. La mise en vente de ce type de console collector est une tradition à l'arrivée d'un nouveau jeu Zelda. Mais cette fois-ci, Nintendo avait sous-estimé le nombre de joueurs intéressés par le produit.

De fait, les chanceux et les scalpeurs qui ont pu obtenir la console collector n'hésitent pas à la revendre à prix d'or sur Vinted, le Bon Coin ou eBay. Mais alors que la période des fêtes approche, Nintendo joue les Père Noël avec un peu d'avance. En effet, vous aurez une chance supplémentaire de glisser cette console en édition limitée sous le sapin.

Une nouvelle chance avant la sortie d'Ocarina of Time, mais...

Plusieurs grandes enseignes ont confirmé un retour en stock de la console lors de la première semaine de novembre. Si les dates et le nombre d'exemplaires prévus par magasin ne sont pas toujours communiqués, il y a fort à parier que le produit fera son apparition le 5 novembre prochain, date à laquelle le remake de l'opus Ocarina of Time, sera disponible. Mais il y a un petit souci avec ces disponibilités.

Les enseignes en question, à savoir Target et Best Buy, ne sont présentes qu'aux États-Unis. Mais ne perdez pas espoir, chers joueurs du Vieux continent, car quelques surprises pourraient bien arriver dans les jours qui viennent.

La console réapparue (pour une durée très limitée) sur Amazon France

Le 2 novembre 2026, la console en question était de retour en stock sur Amazon à 519 euros. De plus, elle est vendue et expédiée par le géant. Cela garantit à la fois un prix qui n'est pas gonflé artificiellement, une livraison gratuite et offre une sécurité supplémentaire en cas de problème à la réception. Toutefois, les stocks disparaissent à grande vitesse.

Amazon a habitué ses utilisateurs à proposer plusieurs vagues de mises en vente au cours d'une même journée. Il est donc possible de voir, dans les prochaines heures, la Nintendo Switch 2 Édition 40e anniversaire The Legend of Zelda à nouveau en stock.

Chez d'autres enseignes comme Cultura ou la FNAC, la console est toujours marquée comme indisponible. Mais il est possible de recevoir des alertes si elle est à nouveau proposée à la vente. Si le réassort est bien prévu, n'hésitez pas à utiliser cette option pour pouvoir commander la Nintendo Switch 2 la plus recherchée de cette fin d'année.