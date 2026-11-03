The Legend of Zelda: Ocarina of Time : Heure de sortie en France sur Nintendo Switch 2

Retrouvez toutes les informations relatives à l'heure de sortie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en France sur Switch 2.

Ça y est, l'attente touche bientôt à sa fin : le remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time est désormais sur le point de sortir sur la dernière console de Nintendo, soit la Switch 2, pour le plus grand bonheur des fans de la franchise. Évidemment, de nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans l'aventure, et ce, aux côtés de Link. D'ailleurs, et comme à l'accoutumée, certaines personnes au sein de la communauté se demandent quelle est l'heure de sortie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en France sur Nintendo Switch 2. Nous vous donnons la réponse dans ce qui suit.

Heure de sortie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en France sur Switch 2

D'après l'historique de Nintendo concernant l'horaire de lancement de ses jeux majeurs, il est possible de supposer à partir de quand The Legend of Zelda: Ocarina of Time sera jouable dans le monde, et surtout en France.

Ainsi, l'heure de sortie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time est très probablement fixée à 00h (heure française), le 5 novembre 2026. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui ont précommandé le titre en version dématérialisée pourront y jouer très tôt le 5 novembre prochain. Rappelons, à ce sujet, que le remake sort seulement sur Nintendo Switch 2 et pèserait environ 25 Go.

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Quel est le prix de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ?

Sur le Nintendo eShop, le prix de The Legend of Zelda: Ocarina of Time (en numérique donc) est de 59,99 €. La version physique du jeu est, quant à elle, vendue entre 52 et 70 € environ, et ce, en fonction du revendeur et du site internet de vente.

Rendez-vous le 5 novembre 2026 pour retrouver Link dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time, qui se rendra, dès lors, disponible sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2.