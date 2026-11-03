Ocarina of Time : Google célèbre la sortie du remake avec un Easter egg légendaire

Alors que la magie de The Legend of Zelda; Ocarina of Time va renaître dans quelques jours, Google a pris un peu d'avance sur la date en proposant un clin d'œil amusant aux admirateurs de la saga.

Le retour de The Legend of Zelda: Ocarina of Time est très attendu, autant par les fidèles de la première heure que par les nouveaux joueurs. Près de 28 ans après son premier lancement sur Nintendo 64, l'une des aventures les plus appréciées du jeune Link va avoir droit à des graphismes améliorés et à une sortie sur la dernière console de la firme.

Si beaucoup espèrent obtenir la Nintendo Switch 2 édition 40e anniversaire de la franchise à cette occasion, d'autres célèbrent cet événement avec de petites surprises et des Easter egg amusants. C'est le cas de Google, qui vous propose de remonter le temps grâce à une simple recherche.

Tapez « The Legend of Zelda » dans Google et remontez le temps

Pour activer cette petite surprise, il vous suffit simplement de taper « Zelda » ou « The Legend of Zelda » dans la barre de recherches. Si la page des résultats ne change pas, la Master Sword apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran. Celle-ci flotte au-dessus d'une stèle décorée de la Triforce. Ce petit détail est déjà une jolie référence au lancement du titre, mais si vous cliquez sur l'épée légendaire, une autre surprise apparaît.

Dès que vous cliquez sur la Master Sword, un cri de Link résonne, rapidement suivi par un mystérieux écran bleu. Au centre, le symbole de la Triforce apparaît et, comme dans le jeu, le temps est modifié. Une fois le voyage temporel terminé, les joueurs retrouvent leurs résultats de recherche, mais comme s'ils utilisaient Google en 1998.

L'ancienne interface est présente, tout comme l'un des premiers logos de Google, et même l'option « J'ai de la chance » dont les pionniers d'Internet se souviennent peut-être.

Un hommage amusant, mais limité

Pour revenir dans le présent, il suffit de cliquer une nouvelle fois sur la Master Sword en bas à droite de l'écran. Vous l'aurez compris : Google fait un petit hommage au lancement originel du titre en ramenant les utilisateurs en 1998. S'il est amusant, cet Easter egg ne fonctionne qu'en tapant les mots mentionnés plus haut. Néanmoins, ils sont un moyen amusant de retourner aux premières heures d'Internet tout en célébrant le retour d'un jeu culte.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time sera disponible dès le 5 novembre 2026, exclusivement sur Nintendo Switch 2.