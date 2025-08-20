The Last of Us série TV : La saison 3 partagera un point commun avec la première

Craig Mazin, le showrunner de la série TV The Last of Us, s'est récemment exprimé au sujet de la saison 3.
Depuis le mois de mai de cette année 2025, les téléspectateurs et téléspectatrices, fans ou non de la fameuse licence de Naughty Dog, peuvent regarder la saison 2 de la série TV The Last of Us. Ainsi, tous les regards sont désormais portés vers la saison 3, qui n'est pas prévue de si tôt. Toutefois, le showrunner de ladite adaptation, Craig Mazin, a déjà dévoilé quelques mots à propos de la saison 3 de la série TV The Last of Us
.
La saison 3 et la saison 1 de la série TV The Last of Us seront similaires sur un point précis
Il y a très peu de temps, Craig Mazin s'est, effectivement, confié à propos de la saison 3 de la série TV The Last of Us
auprès des journalistes de The Hollywood Reporter. Au cours de l'entretien, le showrunner a expliqué que la troisième saison sera assez proche de la première
, notamment en termes de longueur et de structure :
Nous sommes en train de réfléchir à cela [à la structure de la saison 3]... c'est un peu un secret commercial pour l'instant. Mais je peux vous dire que la saison 3 sera plus longue que la saison 2. La saison 3 sera plus proche de la saison 1. Vous en aurez plus pour votre argent.
De ce fait, bien que Craig Mazin n'ait pas partagé de détails plus précis, la saison 3 de la série TV The Last of Us devrait ainsi être plus longue que la deuxième
. Pour rappel, la saison 2 de ladite adaptation propose 7 épisodes au total, contre 9 pour la saison 1. Reste donc à savoir si la saison 3 comportera précisément autant d'épisodes que la première ou non.
Une fenêtre de sortie déjà dévoilée pour la saison 3 de la série TV The Last of Us
En juillet 2025, le PDG de HBO, Casey Bloys, avait annoncé une fenêtre de sortie pour la saison 3 de la série TV The Last of Us. Et autant dire qu'il va falloir faire preuve d'une certaine patience puisque la prochaine saison de la série The Last of Us ne devrait arriver qu'en 2027
. Évidemment, cette fenêtre de sortie pourrait encore changer, d'ici là.
D'ailleurs, rappelons que la saison 3 de la série The Last of Us se fera sans Neil Druckmann, car ce dernier se concentre désormais pleinement sur « Naughty Dog et ses projets à venir
». En attendant, sachez que vous pouvez regarder les deux premières saisons de la série TV The Last of Us sur la plateforme Max (via MyCANAL et Prime Video).
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