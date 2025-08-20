The Last of Us série TV : La saison 3 partagera un point commun avec la première

Craig Mazin, le showrunner de la série TV The Last of Us, s'est récemment exprimé au sujet de la saison 3.

La saison 3 et la saison 1 de la série TV The Last of Us seront similaires sur un point précis

Nous sommes en train de réfléchir à cela [à la structure de la saison 3]... c'est un peu un secret commercial pour l'instant. Mais je peux vous dire que la saison 3 sera plus longue que la saison 2. La saison 3 sera plus proche de la saison 1. Vous en aurez plus pour votre argent.

‘The Last of Us' Showrunner Craig Mazin on Writing and Directing Season 3: “The Pages Are Happening” https://t.co/7ZtUyftdKQ — The Hollywood Reporter (@THR) August 20, 2025

Une fenêtre de sortie déjà dévoilée pour la saison 3 de la série TV The Last of Us

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Depuis le mois de mai de cette année 2025, les téléspectateurs et téléspectatrices, fans ou non de la fameuse licence de Naughty Dog, peuvent regarder la saison 2 de la série TV The Last of Us. Ainsi, tous les regards sont désormais portés vers la saison 3, qui n'est pas prévue de si tôt. Toutefois,Il y a très peu de temps,auprès des journalistes de The Hollywood Reporter. Au cours de l'entretien, le showrunner a expliqué que, notamment en termes de longueur et de structure :De ce fait, bien que Craig Mazin n'ait pas partagé de détails plus précis,. Pour rappel, la saison 2 de ladite adaptation propose 7 épisodes au total, contre 9 pour la saison 1. Reste donc à savoir si la saison 3 comportera précisément autant d'épisodes que la première ou non.En juillet 2025, le PDG de HBO, Casey Bloys, avait annoncé une fenêtre de sortie pour la saison 3 de la série TV The Last of Us. Et autant dire qu'il va falloir faire preuve d'une certaine patience puisque. Évidemment, cette fenêtre de sortie pourrait encore changer, d'ici là.D'ailleurs, rappelons que la saison 3 de la série The Last of Us se fera sans Neil Druckmann, car ce dernier se concentre désormais pleinement sur « Naughty Dog et ses projets à venir ». En attendant, sachez que vous pouvez regarder les deux premières saisons de la série TV The Last of Us sur la plateforme Max (via MyCANAL et Prime Video).