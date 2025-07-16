The Last of Us série TV : Une fenêtre de sortie pour la saison 3, il va falloir patienter

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 juillet 2025 à 15h14
Le PDG de HBO a révélé, il y a très peu de temps, une fenêtre de sortie pour la saison 3 de la série TV The Last of Us.
The Last of Us série TV : Une fenêtre de sortie pour la saison 3, il va falloir patienter
À la fin du mois de mai 2025, les téléspectateurs et téléspectatrices ont pu regarder le dernier épisode de la saison 2 de la série TV d'HBO The Last of Us. Se terminant sur un cliffhanger important, cette nouvelle et deuxième saison a été plutôt appréciée. D'ailleurs, les fans attendent désormais la troisième. Or, pour la voir, il va falloir s'armer de patience, à en juger par la fenêtre de sortie, récemment partagée, pour la saison 3 de la série TV The Last of Us.

La série The Last of Us reviendra en 2027 avec sa saison 3

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C'est au cours d'une interview accordée aux journalistes de Variety que le PDG de HBO, Casey Bloys, a donné une fenêtre de sortie concernant la saison 3 de la série TV The Last of Us : celle-ci devrait arriver en 2027, soit dans deux ans, au moment où nous écrivons ces lignes. Une période qui n'est pas si étonnante, mais qui stipule qu'il va falloir faire preuve d'une grande patience.
Le retour de la série [The Last of Us] est bien prévu pour 2027. Craig [Mazin - le showrunner de la série] est encore en train de réfléchir à la question de savoir s'il s'agira de deux saisons supplémentaires ou d'une seule longue saison. La décision n'a pas encore été prise et je suis l'avis de Craig à ce sujet.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, les équipes en charge n'ont pas encore décidé si une quatrième saison verra le jour ou non. Il se pourrait bien que Craig Mazin choisisse de raconter la fin de The Last of Us Part II dans la saison 3, dont la fenêtre de sortie pourrait encore changer. Dans tous les cas, celle-ci n'est pas prévue pour tout de suite et se fera, d'ailleurs, sans Neil Druckmann.

Neil Druckmann ne travaillera pas sur la saison 3 de la série The Last of Us

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Au début du mois de juillet 2025, Neil Druckmann a, effectivement, indiqué qu'il ne participera plus à la création de la série The The Last of Us. Ainsi, la saison 3 se fera sans l'un des créateurs de la fameuse franchise de Naughty Dog. Neil Druckmann avait notamment déclaré : 
J'ai pris la difficile décision de me retirer de mon implication créative sur The Last of Us de HBO. Avec le travail sur la saison 2 désormais terminé, et avant que la saison 3 n'entre en production de manière significative, le moment est venu pour moi de me consacrer pleinement à Naughty Dog et ses projets à venir.
Rappelons, en guise de conclusion, que la série TV The Last of Us, qui comprend deux saisons à ce jour, est disponible sur la plateforme Max (via MyCANAL et Prime Video).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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