The Last of Us série TV : Une fenêtre de sortie pour la saison 3, il va falloir patienter

The Last of Us : Un acteur rejoint la série TV pour un personnage original
Un nouvel acteur a rejoint la saison 3 de la série TV The Last of Us et incarnera un personnage qui n'est pas présent dans les jeux.
Le retour de la série [The Last of Us] est bien prévu pour 2027. Craig [Mazin - le showrunner de la série] est encore en train de réfléchir à la question de savoir s'il s'agira de deux saisons supplémentaires ou d'une seule longue saison. La décision n'a pas encore été prise et je suis l'avis de Craig à ce sujet.Ainsi, comme vous l'aurez compris, les équipes en charge n'ont pas encore décidé si une quatrième saison verra le jour ou non. Il se pourrait bien que Craig Mazin choisisse de raconter la fin de The Last of Us Part II dans la saison 3, dont la fenêtre de sortie pourrait encore changer. Dans tous les cas, celle-ci n'est pas prévue pour tout de suite et se fera, d'ailleurs, sans Neil Druckmann.
#TheLastOfUs Season 3 is "definitely planned for 2027," says HBO's Casey Bloys.— Variety (@Variety) July 15, 2025
Series co-creator Craig Mazin "is still working it out whether it will be two more seasons or one more long season. It hasn't been decided yet." https://t.co/xGAamskK6b pic.twitter.com/KXzrFU2LDj
J'ai pris la difficile décision de me retirer de mon implication créative sur The Last of Us de HBO. Avec le travail sur la saison 2 désormais terminé, et avant que la saison 3 n'entre en production de manière significative, le moment est venu pour moi de me consacrer pleinement à Naughty Dog et ses projets à venir.Rappelons, en guise de conclusion, que la série TV The Last of Us, qui comprend deux saisons à ce jour, est disponible sur la plateforme Max (via MyCANAL et Prime Video).
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