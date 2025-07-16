The Last of Us série TV : Une fenêtre de sortie pour la saison 3, il va falloir patienter

Le PDG de HBO a révélé, il y a très peu de temps, une fenêtre de sortie pour la saison 3 de la série TV The Last of Us.

La série The Last of Us reviendra en 2027 avec sa saison 3

Le retour de la série [The Last of Us] est bien prévu pour 2027. Craig [Mazin - le showrunner de la série] est encore en train de réfléchir à la question de savoir s'il s'agira de deux saisons supplémentaires ou d'une seule longue saison. La décision n'a pas encore été prise et je suis l'avis de Craig à ce sujet.

#TheLastOfUs Season 3 is "definitely planned for 2027," says HBO's Casey Bloys.



Series co-creator Craig Mazin "is still working it out whether it will be two more seasons or one more long season. It hasn't been decided yet." https://t.co/xGAamskK6b pic.twitter.com/KXzrFU2LDj — Variety (@Variety) July 15, 2025

Neil Druckmann ne travaillera pas sur la saison 3 de la série The Last of Us

J'ai pris la difficile décision de me retirer de mon implication créative sur The Last of Us de HBO. Avec le travail sur la saison 2 désormais terminé, et avant que la saison 3 n'entre en production de manière significative, le moment est venu pour moi de me consacrer pleinement à Naughty Dog et ses projets à venir.

À la fin du mois de mai 2025, les téléspectateurs et téléspectatrices ont pu regarder le dernier épisode de la saison 2 de la série TV d'HBO The Last of Us. Se terminant sur un cliffhanger important, cette nouvelle et deuxième saison a été plutôt appréciée. D'ailleurs, les fans attendent désormais la troisième. Or, pour la voir, il va falloir s'armer de patience, à en juger parC'est au cours d'une interview accordée aux journalistes de Variety que le PDG de HBO, Casey Bloys, a donné, soit dans deux ans, au moment où nous écrivons ces lignes. Une période qui n'est pas si étonnante, mais qui stipule qu'il va falloir faire preuve d'une grande patience.Ainsi, comme vous l'aurez compris, les équipes en charge n'ont pas encore décidé si une quatrième saison verra le jour ou non. Il se pourrait bien que Craig Mazin choisisse de raconter la fin de The Last of Us Part II dans la saison 3, dont la fenêtre de sortie pourrait encore changer. Dans tous les cas, celle-ci n'est pas prévue pour tout de suite et se fera, d'ailleurs, sans Neil Druckmann.Au début du mois de juillet 2025, Neil Druckmann a, effectivement, indiqué qu'il ne participera plus à la création de la série The The Last of Us. Ainsi, la saison 3 se fera sans l'un des créateurs de la fameuse franchise de Naughty Dog. Neil Druckmann avait notamment déclaré :Rappelons, en guise de conclusion, que la série TV The Last of Us, qui comprend deux saisons à ce jour, est disponible sur la plateforme Max (via MyCANAL et Prime Video).