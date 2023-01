The Last of Us Part I : Une version d'essai est disponible pour les abonnés au PS Plus Premium

The Last of Us Part I s'offre une version d'essai sur le PS Plus Premium

Ces derniers temps, la licencene cesse d'être au cœur de l'actualité. Dans ce sens, il y a peu de temps, nous avons eu le droit à un nouveau concept art pour le standalone multijoueur à venir, qualifié par Neil Druckmann de « projet le plus ambitieux » pour le studio. Plus récemment, le premier épisode de la série TV The Last of Us d'HBO est sorti en France, via Prime Video. Or, ce n'est pas tout.Avec l'arrivée de la série TV,(PS Plus Premium). Ainsi, toutes celles et ceux, possédant un abonnement actif audit service et qui n'ont pas encore joué au premier opus, peuvent dès à présent télécharger The Last of Us Part I, selon sa version d'essai. D'après les informations partagées sur la page du soft, cet essai offre « deux heures du jeu complet ».Pour rappel, The Last of Us Part I s'est rendu disponible sur PS5 le 2 septembre 2022. Il s'agit d'un remake du premier opus, proposant ainsi des améliorations graphiques significatives, une IA retravaillée et un gameplay modernisé. Sans oublier, des nouvelles fonctionnalités (Permadeath, mode pour les speedrunners, etc.) et de nombreuses options d'accessibilité.