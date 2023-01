The Last of Us Part II : Le standalone multijoueur se dote d'un nouveau concept art

Ahead of a milestone year for The Last of Us, we reflect on how far the series has come: https://t.co/XJzpTFOEQH pic.twitter.com/wWygYxi2QG — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 4, 2023

Comme vous le savez probablement déjà, à l'originedevait disposer d'une dimension multijoueur. Supprimée dans la version finale du soft, avant sa sortie officielle, Naughty Dog travaille, pour autant, toujours sur le projet. D'ailleurs, il s'agit, en réalité, d'un standalone multijoueur , plongé dans l'univers The Last of Us.Le titre est de nouveau au cœur de l'actualité vidéoludique car le studio de développement en charge de la licence a, récemment, dévoilé un, via un article sur le site officiel. Ladite image nous montre deux personnages dans un environnement abandonné et face à un paquebot délabré.Par ailleurs, notons que nous devrions en savoir un peu plus quant à ce standalone multijoueur car Naughty Dog a indiqué dans l'article : « [...] mais plus tard, au cours de cette année, nous commencerons à vous partager des détails au sujet de notre ambitieux jeu multijoueur The Last of Us [...] ». Évidemment, dès que de nouvelles informations, à ce sujet, seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.Pour le moment, nous ne possédons pas de date ni même de fenêtre de sortie concernant le standalone multijoueur de The Last of Us.