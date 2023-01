The Last of Us Part II : Le standalone multijoueur serait le « projet le plus ambitieux » de Naughty Dog

[...] Vous savez qu'il y a ce projet multijoueur The Last of Us sur lequel nous travaillons depuis longtemps, et ce avant la sortie de The Last of Us Part II. C'est le projet le plus ambitieux que nous ayons jamais réalisé : étendre davantage le monde, continuer à raconter une histoire mais dans un jeu multijoueur [...]

Dernièrement, la licence The Last of Us ne cesse d'être au cœur de l'actualité vidéoludique mais aussi cinématographique. En effet, comme vous le savez probablement déjà, le premier épisode de la série TV The Last of Us d'HBO est dès à présent disponible, en France, sur la plateforme Prime Video. Les prochains épisodes se rendront disponibles dans les semaines à venir. Or, cette fois-ci, c'estRécemment, Neil Druckmann a été interviewé par les journalistes du site ComicBook et a déclaré au sujet dudit titre :Malheureusement, Neil Druckmann n'a pas dévoilé de plus amples détails. Pour rappel, ce projet multijoueur, plongé dans l'univers The Last of Us, ne possède pas encore de nom officiel ni de fenêtre/date de sortie. Notons tout de même, avant de conclure, que dans un récent article , à retrouver sur le site officiel, Naughty Dog a indiqué que de nouvelles informations, au sujet de ce jeu, seront dévoilées au cours de cette année. Évidemment, nous vous tiendrons informés.