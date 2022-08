The Last of Us Part I s'offre un trailer de lancement avant sa sortie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Au moment où nous écrivons ces lignes, il reste un peu plus d'une semaine à attendre avant de pouvoir découvrir le remake du premier opus, soit The Last of Us Part I, qui est passé gold en juillet.Pour l'occasion, Naughty Dog et PlayStation ont, récemment, partagépour le titre. Cette nouvelle communication visuelle, explosive et bourrée d'action, met en avant les deux protagonistes, Joel et Ellie, faisant face à de multiples dangers et ennemis.Comme vous le savez probablement déjà et que vous pouvez le voir, The Last of Us Part I proposera des améliorations graphiques significatives et donc un réalisme proche de celui de. De plus, remarquons également que les développeurs de chez Naughty Dog ont retravaillé l'IA et modernisé le gameplay. The Last of Us Part I disposera aussi de nouvelles fonctionnalités (Permadeath, mode pour les speedrunners) et d'une grande variété d'options d'accessibilité.Dans tous les cas, il faut encore patienter un peu pour découvrir The Last of Us Part I, dont. Le remake se rendra alors disponible sur PS5, et ce selon plusieurs éditions . Le portage PC de The Last of Us I étant encore en développement, il n'arrivera que plus tard.