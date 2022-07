The Last of Us Part I inclut-il le DLC Left Behind ?

Annoncé officiellement lors de la conférence Summer Game Fest 2022, le remake du premier jeu The Last of Us, nommé, doit arriver au début du mois de septembre , sur la dernière console de PlayStation, soit la PS5. Plutôt attendu par les joueurs et les joueuses,proposera de multiples améliorations graphiques, un gameplay « modernisé » et une toute nouvelle IA. Or, en marge de cela, beaucoup se demandent siinclut leLa réponse est positive.inclut, effectivement, le, qui est sorti en février 2014. Ce contenu additionnel est intégré dans toutes les éditions de The Last of Us Part I.Pour rappel,propose deux chronologies différentes : l'une pendant laquelle les joueurs et les joueuses incarnent Ellie, partie à la recherche de médicaments afin de soigner Joel ; tandis que le deuxième pan scénaristique du DLC nous amène à découvrir le passé d'Ellie et à rencontrer la meilleure amie de cette dernière, Riley.À sa sortie officielle,avait reçu de très bonnes notes de la part de la presse spécialisée avec comme récompense le BAFTA de la meilleure histoire, en 2015.Pour rappel, la date de sortie officielle deest fixée au 2 septembre 2022. Ce remake se rendra disponible sur PS5, selon plusieurs éditions . Un portage sur PC est prévu, mais ne dispose pas de date ni même de fenêtre de sortie, à l'heure actuelle. Évidemment, dès que de plus amples informations seront disponibles, à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.