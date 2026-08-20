The Last of Us Online aurait coûté des « centaines de millions »

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 août 2026 à 11h05
Le coût de développement de The Last of Us Online, qui a été annulé, se compterait en centaines de millions.
The Last of Us Online aurait coûté des « centaines de millions »

Il y a plusieurs années de cela, Naughty Dog a annulé un projet très ambitieux et prometteur dans l'univers de The Last of Us, soit The Last of Us Online. Si celui-ci était bien avancé et apprécié par ses développeurs, The Last of Us Online aurait coûté des « centaines de millions », selon un récent rapport.

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Un développement très onéreux pour The Last of Us Online

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Dans une récente vidéo, disponible sur sa chaîne YouTube, Jason Schreier est revenu sur la stratégie de PlayStation concernant ses jeux live-service, après les dernières nouvelles concernant l'état actuel d'Horizon Hunters Gathering. 

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Dans cette vidéo, dont la durée dépasse les 19 minutes, Jason Schreier évoque The Last of Us Online, dont le développement aurait demandé beaucoup de temps et d'argent à Naughty Dog

Naughty Dog a bien sûr consacré énormément de temps et d'argent - des centaines de millions - au développement d'un projet intitulé The Last of Us Online. Au départ, c'était un projet modeste, mais ils ont voulu lui donner une plus grande envergure, et il a fini par devenir un jeu en ligne par abonnement. Ils l'ont finalement annulé en 2023 pour diverses raisons.

D'ailleurs, Jason Schreier précise bien que Naughty Dog ne percevait pas The Last of Us Online comme un projet secondaire, car le journaliste explique que de nombreuses personnes travaillaient dessus. Cela explique également l'absence de nouveaux jeux de la part du studio de développement, et ce, sur une période de six ans.

Miniature vidéo

L'annulation de The Last of Us Online fut une triste nouvelle, tant de nombreux joueurs et joueuses, fans ou non de la franchise, espéraient pouvoir y jouer. 

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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