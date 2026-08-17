The Last of Us : Un acteur très connu aurait pu incarner Joel dans la série TV

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 août 2026 à 14h11
Le personnage de Joel dans la série TV The Last of Us aurait pu être joué par un acteur célèbre, autre que Pedro Pascal.
The Last of Us : Un acteur très connu aurait pu incarner Joel dans la série TV

Si Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos) est le visage de Joel dans la série TV The Last of Us d'HBO, un autre acteur, qui est également bien connu dans le milieu cinématographique, aurait très bien pu prêter ses traits au fameux survivant de la licence de Naughty Dog.

Matthew McConaughey aurait pu être Joel dans la série The Last of Us

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C'est durant un récent épisode du podcast Happy Sad Confused, qui a notamment été diffusé sur YouTube, que l'acteur Matthew McConaughey (Interstellar, True Detective) a fait cette révélation. Ce dernier explique qu'il fut, pendant un temps, en contact avec le showrunner de la série, soit Craig Mazin, notamment pour endosser le rôle de Joel. Cependant, Matthew McConaughey a décliné l'offre, bien que celle-ci lui semblait fortement intéressante :

À cette époque, je ne jouais pas vraiment. Je m'occupais davantage d'écrire et de réfléchir aux rôles de leader dans la vie. C'était vraiment bien, j'étais vraiment enthousiaste.

Ainsi, la proposition de Craig Mazin de jouer Joel dans la série TV The Last of Us n'a pas trouvé de réponse positive chez Matthew McConaughey, qui a ajouté : « The Last of Us était vraiment bien, mais ce n'était tout simplement pas pour moi à l'époque. Je ne sais pas ce qui m'aurait convenu à ce moment-là ». Dans tous les cas, et d'après les différents retours, la performance de Pedro Pascal en Joel a comblé de nombreux téléspectateurs, fans ou non de la franchise de Naughty Dog.

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Une saison 3 encore lointaine pour la série The Last of Us

Les plus impatients et impatientes de retrouver la série The Last of Us vont, toutefois, devoir attendre un petit moment, étant donné que la saison 3 ne devrait arriver qu'au cours de l'année 2027. D'ailleurs, aucune date de sortie précise n'a été donnée, à l'heure actuelle. Comme vous le savez probablement déjà, celle-ci se fera sans la participation de Neil Druckmann et devrait présenter un personnage original.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

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