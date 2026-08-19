Horizon Hunters Gathering dans la tourmente après des tests chaotiques ?

Pensé pour offrir une expérience similaire à Fortnite dans le monde d'Aloy, Horizon Hunters Gathering doit sortir cette année. Mais des rumeurs suggèrent que Sony aurait fait une demande improbable à Guerrilla Games.

Censé rejoindre la liste des spin-offs des aventures d'Aloy, Horizon Hunters Gathering a été annoncé au tout début de l'année et a eu droit à plusieurs phases de bêta auxquelles quelques chanceux ont pu participer.

Mais les retours faits par les utilisateurs seraient loin de combler les attentes de Sony. D'ailleurs, les commentaires faits seraient si mauvais qu'ils auraient poussé la firme à demander au studio un reboot complet du projet.

Horizon Hunters Gathering entièrement repensé avant la fin de l'année ?

C'est ce que suggère une rumeur relayée par Jason Schreier de Bloomberg. Dans un article datant du 19 août 2026, l'insider et journaliste déclare que Guerilla Games serait actuellement en train de revoir entièrement sa copie pour Horizon Hunters Gathering. S'il devait être un jeu-service pensé pour durer pendant plusieurs années avec de l'ajout de contenu régulier, il serait en train de devenir un simple jeu coopératif.

Avec ce remaniement complet, Guerrilla Games aurait pour objectif de créer un jeu avec une histoire plus poussée tout en éliminant les caractéristiques des jeux-services. Celle-ci se déroulerait toujours après les événements de l'opus Forbidden West. Cependant, le studio n'aurait qu'un délai très court pour concrétiser cette vision. Toujours d'après Jason Schreier, les développeurs ont jusqu'à décembre 2026 pour sauver le projet.

Simple rumeur ou nouveau nom ajouté à une liste maudite ?

Même si les sources de l'insider sont généralement fiables, il faut garder en tête qu'il ne s'agit là que de rumeurs. Sans confirmation de la part de Sony, il faut être patient et guetter de possibles annonces sur le sujet. Toutefois, si la rumeur est vraie, le titre rejoindrait la liste des nombreuses tentatives de Sony de créer un jeu-service qui se sont soldées par un échec.

Si le projet est sauvé par Guerrilla Games, il pourrait donc refaire parler de lui en décembre, possiblement lors des Game Awards. Et s'il se concrétise, quelle que soit sa forme finale, Horizon Hunters Gathering devrait être lancé sur PS5 et PC.