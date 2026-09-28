The Last of Us série TV : Trois nouveaux acteurs, dont Laura Bailey, rejoignent le casting pour la saison 3

La saison 3 de la série TV The Last of Us comptera de nouveaux acteurs et actrices.

Depuis plusieurs mois maintenant, de nouvelles informations concernant le casting de la saison 3 de la série TV The Last of Us ne cessent d'arriver. Aujourd'hui ne fait pas exception à la règle, car des acteurs connus viennent de rejoindre la série TV The Last of Us pour sa prochaine saison.

La série TV The Last of Us étoffe encore son casting pour sa saison 3

C'est grâce à un rapport du site Variety que nous avons, récemment, appris la nouvelle : la saison 3 de la série TV The Last of Us se dote de trois nouveaux acteurs et actrices, dont certains sont bien connus des fans des productions vidéoludiques de Naughty Dog.

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Ainsi, d'après les informations partagées, l'acteur américain John Goodman (Roseanne, 10 Cloverfield Lane) incarnera Joey, un personnage original. Il sera, d'ailleurs, accompagné par Paco, qui est joué par l'interprète de Lev dans le deuxième jeu de la franchise, Ian Alexander (The OA). Ce dernier n'est pas le seul à avoir un passé avec la licence, puisque Laura Bailey, qui a prêté sa voix à Abby dans The Last of Us Part II, a rejoint la saison 3 de la série TV et jouera Elizabeth, l'une des leaders des Séraphites/Scars.

'The Last of Us' Season 3 Casts John Goodman, Video Game Stars Laura Bailey and Ian Alexander https://t.co/AgPEUpnCk9 — Variety (@Variety) September 26, 2026

Si des images du tournage de la saison 3 de la série The Last of Us ont fuité par le passé, il va encore falloir patienter un moment avant de pouvoir en profiter sur notre écran. D'après les derniers détails connus, issus d'une déclaration du PDG d'HBO faite en juillet 2025, la saison 3 de la série TV The Last of Us serait prévue pour 2027. Reste à savoir si cette fenêtre de sortie sera respectée...

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En attendant, sachez que les deux premières saisons de la série TV The Last of Us sont disponibles sur Prime Video.