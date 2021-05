The Last of Us : Merle Dandridge rejoint le casting de la série pour reprendre son propre rôle

Huit ans après son lancement original, The Last of Us pourrait bénéficier d'un remake sur PlayStation 5, selon les dernières rumeurs.

Annoncée en mars 2020, la série The Last of Us accueille un nouveau réalisateur, Kantemir Balagov suite au départ de Johan Renck.

The Last of Us : Un easter egg d'Uncharted se cache dans une carte du multijoueur

Les jeux de Naughty Dog regorgent d'easter egg, et malgré sa sortie en 2013, l'un des concepteurs de The Last of Us vient d'en dévoiler un dont les joueurs ignoraient l'existence.