The Last of Us : La série d'HBO étoffe son casting

Les nouvelles informations concernant la série The Last of Us d'HBO arrivent au compte-gouttes, ces derniers temps. Au mois de juillet, nous avons appris que celle-ci devrait débarquer « plutôt en début d'année 2023 », selon les propos de Casey Bloys , le responsable des contenus HBO et HBO Max. D'ailleurs, le casting de la série s'étoffe encore.Les journalistes d' IGN ont récemment dévoilé que. Ainsi, Henry sera joué par Lamar Johnson (Dark Phoenix) tandis que Sam est incarné par Keivonn Woodard. D'après les dernières informations partagées, la série prendra un peu de liberté scénaristique quant à la rencontre entre Ellie, Joel, Henry et Sam. En effet, ces derniers se rencontreront à Kansas City, et non à Pittsburgh comme dans le premier jeu.Par ailleurs, en ce qui concerne le casting, nous avions précédemment appris que Tommy est joué par Diego Luna (Rogue One: A Star Wars Story) et Merle Dandridge (The Flight Attendant) prête ses traits à Marlène.Rappelons finalement la série The Last of Us devrait comporter une dizaine d'épisodes au total. L'histoire narrée suivra les événements du premier opus vidéoludique, développé par Naughty Dog. D'ailleurs, un remake du jeu The Last of Us arrive au début du mois de septembre 2022