The Last of Us: Part II passe enfin gold

Un peu de joie du côté de chez Naughty Dog, et ça faisait longtemps. Avec tous les événements qui ont frappé le studio dernièrement, il faut dire que Naughty Dog traversait une mauvaise passe.

Voici quelque temps maintenant que, mais voilà que les bonnes nouvelles arrivent enfin et changent la donne.En effet, ces derniers jours, mais a également vu son prochain jeu fuiter, dévoilant ainsi toute l'intrigue de The Last of Us: Part II , mais également la fin. Si le studio a récemment déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un ancien employé, nous ne saurons pas son identité, mais il y aura bien entendu des poursuites judiciaires.Après tous ces événements, voici donc, ce qui signifie que le titre peut désormais être soumis aux constructeurs et à prendre la direction des usines pour être mis en boîte. C'est le président lui-même qui a annoncé la nouvelle via le compte instagram du studio Nous vous rappelons que The Last of Us: Part II sortira le 19 juin prochain en exclusivité sur PlayStation 4.