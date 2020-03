The Last of Us: Part II possède la meilleure équipe d'animation selon Neil Druckmann

Depuis quelques jours maintenant, le studio Naughty Dog doit faire face à une polémique. Neil Druckmann a tenu à rassurer les joueurs concernant son équipe d'animation.

Even after years of working on it, I’m still blown away by the animation in Part II. We have one of — if not the — best animation team in the industry — both in raw animation skill and technical knowledge. Can’t wait for you to experience their incredible work. — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 13, 2020

Même après des années de travail, je suis toujours époustouflé par l'animation de la partie II (de The Last of Us). Nous avons l'une - sinon la - meilleure équipe d'animation de l'industrie - à la fois en compétences d'animation brutes et en connaissances techniques. J'ai hâte que vous fassiez l'expérience de leur travail incroyable.

La semaine dernière a été une. Un rapport accablant a été publié par Kotaku pointant du doigt, une chose qui est malheureusement connue depuis des années et qui n'a fait qu'empirer avec des sorties comme Uncharted 4, Uncharted : The Lost Legacy, ou encore le prochain The Last of Us: Part 2 Le rapport a mis en lumière le fait que, ce qui a donc obligé le studio à embaucher des personnes moins expérimentées afin de combler les postes.C'est à la suite de ce rapport plus qu'accablant queen déclarant que The Last of Us: Part II possède l'une des meilleures équipes d'animation du l’industrie. Il a également ajouté qu'il était époustouflé par l'animation et qu'il était impatient que les joueurs découvrent ce travail.Peu de temps après la publication du rapport deancien développeur chez Naughty Dog, a tenu à prendre la parole, également sur Twitter , et aL'une des choses principales qu'il a dites est qu'à cause de la réputation du studio il est impossible d'embaucher des équipes d'animation expérimentées pour clôturer le projet à temps, ce qui les a obligés à engager des personnes qui manquaient de savoir-faire technique/de conception pour assembler les scènes, bien que « super-talentueux », selon ses dires.Pour rappel, The Last of Us: Part II sera disponible en exclusivité sur PS4 dès le 29 mai prochain. Une série est également en préparation , produite par HBO.