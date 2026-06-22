The Last of Us Part II : Le mod multijoueur se montre et dévoile une fenêtre de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 juin 2026 à 17h24
Le mod multijoueur de Speclizer a profité d'une nouvelle vidéo, tout en révélant une fenêtre de sortie.
The Last of Us Part II : Le mod multijoueur se montre et dévoile une fenêtre de sortie

En janvier 2026, le moddeur Speclizer s'est lancé un défi de taille : proposer un mod multijoueur pour The Last of Us: Part II. D'ailleurs, celui-ci est de nouveau au cœur de l'actualité vidéoludique car Speclizer a partagé une nouvelle vidéo pour son mod multijoueur de The Last of Us Part II, tout en révélant une fenêtre de sortie.

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Une nouvelle vidéo pour le mod multijoueur de The Last of Us Part II

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En effet, il y a très peu de temps, le moddeur Speclizer a partagé, sur sa chaîne YouTube, une nouvelle vidéo présentant plus en détail son mod multijoueur pour The Last of Us Part II, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre par le passé. Cette nouvelle vidéo, dont la durée dépasse 20 minutes, est ainsi l'occasion de voir deux parties/matchs effectués sur deux cartes distinctes, notamment avec Abby et Ellie. 

De plus, le moddeur Speclizer a précisé qu'il prévoit de sortir le mod multijoueur de The Last of Us Part II au cours du mois de septembre de cette année 2026. Malheureusement, aucune date de sortie précise n'a été dévoilée et une mauvaise nouvelle s'est glissée dans le tableau.

Une sortie seulement sur PC pour le mod multijoueur de The Last of Us Part II

Speclizer indique que son mod multijoueur de The Last of Us Part II sera seulement accessible aux joueurs et aux joueuses évoluant sur PC. Aucune version pour la dernière console de Sony/PlayStation n'est mentionnée et donc prévue.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que The Last of Us Part II est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS4, PS5 ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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