The Last of Us: Part II : Les développeurs évoquent la dangerosité du monde

C'est dans un journal publié par Naughty Dog que l'équipe de développement s'est exprimée sur la dangerosité du monde de The Last of Us: Part II.

Il y a quelques jours, les joueurs découvraient de nouvelles images de gameplay de The Last of Us: Part II via un State of Play . À la suite de cela,et s'est exprimé quant à la dangerosité du monde dans lequel se trouve notre protagoniste Ellie.Dans ce document publié par Naughty Dog,. Ainsi, il y auratant cepar rapport au titre précédent,De plus,, entendez par là l'environnement qui l'entoure comme des rivières, des falaises, ou encore la météo,se trouvant juste en face de lui.L'équipe évoque également deux villes qui sont présentes dans. Concernant, une petite communauté y vit, et. Pour ce faire, toutes et tous se retroussent les manches afin de parvenir à retrouver une sérénité. Ni guerre ni vol ne sont nécessaires pour réussir à retrouver un semblant de vie.Pour ce qui est de. En effet,. L'une d'elles est militante et se nomme le. Une autre est religieuse et les personnes y appartenant se font appeler. Ces deux factions sont dangereuses et la façon dont les joueurs les traiteront aura des conséquences. Les chiens seront également de la partie , sans oublier les nombreux zombies, dont les claqueurs, tous des menaces pour Ellie.Pour rappel, The Last of Us: Part II sortira sur PS4 le 19 juin prochain.