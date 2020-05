The Last of Us: Part II : Vous n'aurez pas à tuer des chiens dans le jeu

Voici une nouvelle petite polémique pour le studio Naughty Dog concernant leur très attendu The Last of Us: Part II. Les chiens ne seront pas vos amis.

So @naughty_dog didn't write or assist writing this.



Don't appreciate out of context screenshot crops without mentioning the source. Folks, please google these things!



This text came from an independent editorial post from a retailer. It's on their website. https://t.co/nh3nw1StOa — arne (@arnemeyer) May 7, 2020

Les joueurs se sont offusqués suite à la découverte de quelques captures promotionnelles de The Last of Us: Part II . Ces dernières semblent provenir d'une liste de documents de chez GameStop, mettant alors en scène des chiens de combat ainsi que leur abattage.Certains et certaines chanceux ont déjà pu jouer quelques heures à ce titre, dont, et cette dernière a donné son ressenti quant à. En effet,. Si ces derniers sont un élément important dans le jeu,. En effet, certains ennemis PNJ se serviront de quelques chiens de combat pour traquer la jeune Ellie, mais vous pourrez vous en sortir en les fuyant et en vous cachant là où vous pourrez.Suite à tout cela,, a tenu à remettre les choses dans leur contexte et ainsi expliquer les différentes possibilités que les joueurs auront.De plus, une publication du blog de PlayStation détaille encore un peu plus ces moments de gameplay. Si cette expérience est stressante et angoissante pour les joueurs, c'est alors qu'un choix moral s'offre à eux :, maisaffirme encore une fois qu'ils ne sont absolument pas obligés de les tuer pour s'en sortir.Pour rappel,