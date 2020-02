The Last of Us: Part II devrait « redéfinir le AAA »

Attendu pour le mois de mai prochain sur PlayStation 4, The Last of Us: Part II ne cesse de cristalliser l'attention des joueurs et de la presse qui souhaitent, jour après jour, en savoir plus sur ce titre.

The Last of Us: Part 2 : La personnalisation d'armes présentée en vidéo

we bout to redefine triple-a in 2020 ¯\_(ツ)_/¯ — Anthony Newman (@BadData_) February 14, 2020

Depuis de nombreuses années déjà, le studio Naughty Dogs a pris l'habitude de nous proposer des jeux d'une très grande qualité que ce soit au niveau du scénario, ou même au niveau du gameplay. Outre cela, les titres développés par le studio américain ont toujourssur lesquelles ils sont sortis, et il semble évident que The Last of Us: Part II continue dans cette lignée.Annoncé lors de la PlayStation Experience de 2016, ce second opus fait parti des titres les plus attendus de cette année : une attente qui pousse forcément la communauté de joueurs à ce poser d'innombrables questions auxquelles le studio se doit de répondre en communiquant autour du jeu. Ainsi, le co-réalisateur du titre, Anthony Newman, a récemment posté un message très court et tout aussi clair sur son compte Twitter en affirmant quelors de sa sortie.Pour rappel, la suite des aventures de Joel et Ellie est rentrée dans sa dernière phase de production, celle où. Comme vous le savez surement déjà, l'intrigue du jeu débutera à Jackson, ville dans laquelle le duo du premier opus s'est installé et où, quelques jours après leur arrivée,. Ainsi, votre long périple vous poussera à prendre part à de nombreux affrontements, que ce soit face à des groupes d'humains ou des hordes de claqueurs, et à lutter pour votre survie dans divers environnements hostiles. À l'instar de l'épisode précédent, The Last of Us: Part II est doncSi vous désirez vous procurer le tout nouveau thème dynamique mis en ligne par PlayStation , il vous suffira de renseigner le code suivant sur le PS Store : 9DEK-PKNG-N445.