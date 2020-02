The Last of Us: Part II : Une nouvelle démo de gameplay bientôt présentée et des bonus

Bien qu'il soit prévu pour la fin du mois de mai, The Last of Us: Part II reste assez discret et ne dévoile que très peu d'informations concrètes sur son histoire, son gameplay, ou même son contenu.

The Last of Us: Part II : De la drogue, de la violence et du sexe au...

Alors que The Last of Us: Part II fait aisément partie des titres les plus attendus de l'année 2020 , les équipes du studio Naughty Dog ont tenu à nous donner des nouvelles du développement du jeu et ont même commencé à mettre en place leur communication en vue de la mise en avant de leur prochain bébé. Ainsi, nous apprenons queà ce qui sera manifestement la prochaine grosse exclusivité PlayStation 4.De plus, sachez que quelques chanceux auront bientôt. En effet, les participants de cet événement pourront se rendre sur le stand PlayStation afin d'y parcourir "Patrouille",Il ne serait donc pas étonnant que cette démo soit rapidement disponible sur YouTube après l'événement afin que nous puissions tous nous faire un petit avis sur le jeu avant sa sortie.En parallèle de cette annonce, Naughty Dog a tenu à évoquer l'arrivée de différents bonus et produits dérivés pour The Last of Us: Part II. Le studio américain s'est par exemple associé à la société Dark Horse afin deet précommandable sur le site du fabricant jusqu'au 13 mars prochain.Enfin, les équipes sont fières de présentermettant en avant les deux facettes de la longue aventure dans laquelle Ellie se lancera, ainsi qu'en entrant simplement le code suivant : 9DEK-PKNG-N445. The Last of Us: Part II est donc