Voilà une nouvelle qui ne manquera pas de faire sourire certains. Une pétition a vu le jour sur la toile afin de changer le scénario de The Last of Us: Part 2.

Après avoir subi une vague de review bombing et malgré un départ plus que réussi The Last of Us: Part 2 continue de faire parler de lui de manière originale et parfois surprenante. À l'heure où les pétitions naissent par centaines, nous n'imaginions tout de même pas qu'une partie des joueurs de la suite des aventures d'Ellie et Joel en fasse une, même si le milieu vidéoludique y est souvent sujet.C'est cependant ce qui a été fait sur Change.org (attention, des spoilers sont visibles via le lien). Pour tout savoir,, qui est en quelque sorte l'élément déclencheur de l'histoire.. À l'heure où nous écrivons ces lignes, 21 600 personnes ont déjà signé la pétition, quatre jours après sa publication.Que celles et ceux ayant apprécié l'histoire se rassurent,. The Last of Us: Part 2 a dans la plupart des cas été apprécié et les joueurs sont ravis de découvrir cette nouvelle histoire.