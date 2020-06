The Last of Us: Part II victime d'une vague de review bombing

Disponible depuis ce 19 juin, The Last of Us: Part II est évidemment sur tous les fronts, mais le titre de Naughty Dog subi également un review bombing massif.

Le review bombing est le fait de mettre une note négative à un jeu sur toute plateforme permettant à la communauté de s'exprimer. Si mettre une mauvaise note ou un avis négatif n'est en soi pas problématique,. De nombreux titres ont dans le passé été victime de cette pratique et c'est au tour dede devoir y faire face.Si la presse a excellemment accueilli le titre ou presque, nous pouvons constater sur Metacritic , notamment, que de nombreux utilisateurs n'ont pas hésité. De ce fait, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la note des utilisateurs est de 3,9 sur 10 avec plus de 18 000 avis négatifs (contre 7 500 de positifs) alors que la note de la presse est de 95 sur 100,Mais alors, pourquoi le dernier titre de Naughty Dog, attendu par de nombreux joueurs, est-il victime d'un review bombing ? À en croire celles et ceux qui se sont exprimés sur Metacritic (attention à ne pas être spoilé si vous vous rendez sur le site),, alors que. Enfin, d'autres estiment que les notes de la presse ou les 10/10 des joueurs ne sont pas légitimes et octroient ainsi une mauvaise note pour « rééquilibrer » la balance, ce qui n'est pas non plus très louable. Qui plus est, plusieurs utilisateurs ont donné leur avis sans même avoir joué à The Last of Us: Part II, ce qui n'est malheureusement pas rare dans ces cas de review bombing.Dans tous les cas, nous ne pouvons que vous conseiller d'y jouer, puisqu'il s'agit du seul moyen de se faire son propre avis.