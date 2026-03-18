Todd Howard considère Skyrim comme la suite directe de Fallout 3

Todd Howard s'est récemment confié sur les coulisses de Bethesda, révélant que la quasi-totalité du studio se consacre désormais à The Elder Scrolls 6. Le réalisateur a également partagé une vision fascinante de leurs jeux, considérant Skyrim comme l'héritier direct de Fallout 3.
Lors d'une récente entrevue accordée depuis les locaux de Bethesda Game Studios, Todd Howard a pris le temps de faire le point sur l'avenir de l'entreprise. Huit ans après la première annonce de The Elder Scrolls 6, le projet cristallise toujours autant d'attentes. Si le jeu reste pour le moment drapé de mystère, une chose est désormais certaine, la majorité des équipes de développement est aujourd'hui pleinement engagée sur ce nouvel opus, laissant présager une accélération de la production.
Une philosophie de développement unique
Todd Howard a profité de cette occasion pour revenir sur les différences fondamentales qui séparent des licences phares comme Fallout, Starfield et The Elder Scrolls
. Bien que ces univers proposent des atmosphères radicalement opposées, le réalisateur a souligné une dynamique de création très particulière. Selon lui, chaque nouveau titre conçu par Bethesda Game Studios agit comme la suite spirituelle et technique du précédent, affirmant que « la franchise est le studio
».
Lors de cette table ronde, il a ainsi expliqué (via GamesRadar
) que chaque sortie permet de capitaliser sur les leçons apprises et de faire évoluer la technologie interne, en évoquant notamment The Elder Scrolls: Skyrim
.
Nous avons le sentiment d'être dans une très bonne position avec ces franchises. Évidemment, nous travaillons aussi sur la licence Fallout, et nous en sommes satisfaits. La particularité est que nous avons trois grands publics, et d'une certaine manière, trois grandes franchises, et à bien des égards, la franchise est le studio. Skyrim est en quelque sorte la suite de Fallout 3. Fallout 4 est en quelque sorte notre suite à Skyrim.
Starfield prépare le terrain pour The Elder Scrolls 6
En suivant cette logique interne, on peut aisément déduire que Starfield a été perçu par les équipes comme l'héritier de Fallout 4, tout en gardant à l'esprit l'expérience acquise sur Fallout 76.
Par extension, l'épopée spatiale, qui vient d'annoncer une flopée de contenu
, sert aujourd'hui de fondation technologique et créative à The Elder Scrolls 6
, qui posera lui-même les bases de Fallout 5
.
Todd Howard a tout de même tenu à rassurer les joueurs en précisant que ces jeux conservent des ambiances très différentes, ce qui implique des défis de développement propres à chaque univers.
D'ailleurs, l'avenir s'annonce particulièrement chargé et prometteur pour le studio américain
. Au-delà de l'attention massive portée à The Elder Scrolls 6
, qui demeure l'un des titres les plus attendus de l'industrie, l'écosystème global de Bethesda se porte à merveille. La série télévisée Fallout rencontre un franc succès, tandis que Fallout 76
continue de s'enrichir pour s'imposer comme un jeu service de référence.
commentaire (0)