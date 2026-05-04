The Elder Scrolls: Skyrim décroche un record étonnant sur Steam Deck

Comptant parmi les titres les plus appréciés de la saga The Elder Scrolls, Skyrim est très joué sur le Steam Deck. Pourtant, il ne devrait pas être disponible sur ce support.

Celles et ceux qui possèdent un Steam Deck savent que tous les jeux proposés sur Steam ne sont pas nécessairement jouables sur la console.

Avant d'installer ou de lancer un jeu sur la console, il faut vérifier si ce dernier est compatible en faisant défiler la page d'information. Sous la liste des langues disponibles, un petit encart précise si un titre est compatible ou non, et s'il est jouable de manière optimale.

La version Steam Deck de Skyrim parmi les titres les plus joués, alors qu'elle n'est techniquement pas prise en charge

Disponible depuis 2011 dans sa version classique et depuis 2016 dans sa version spéciale, The Elder Scrolls: Skyrim semble donc être un bon candidat pour le Steam Deck. Mais en réalité, le titre de Bethesda n'est pas optimisé pour la console portable de Valve. Marqué comme « non pris en charge », le jeu vient de s'offrir un record pour le moins surprenant sur ce support.

Pour le cinquième mois consécutif, Skyrim Special Edition est officiellement l'un des titres les plus joués sur Steam Deck alors qu'il n'est pas censé être compatible. En règle générale, il est possible de faire fonctionner des jeux non pris en charge en effectuant des manipulations complexes ou en modifiant les fichiers .ini. Cependant, celles-ci sont souvent réalisées par des experts en programmation et non par des joueurs lambda.

Un oubli de la part de Valve ?

Alors comment Skyrim a-t-il pu décrocher ce record de popularité sur le Steam Deck ? Il se trouve que Valve n'aurait pas re-vérifié la compatibilité du titre. Aucune explication n'a été fournie quant au passage du statut « Vérifié » à « Non pris en charge », alors que Steam Deck, ainsi que les utilisateurs sur Reddit et Steam, confirment que le jeu est toujours parfaitement fonctionnel.

Ce détail est d'autant plus insolite qu'il est bien précisé sur la version PC que le jeu n'est pas pris en charge par le Steam Deck. Mais un nouveau mois au sommet des titres les plus joués pourrait inciter Valve à revérifier ce point et à hanger le statut de la Special Edition de Skyrim.