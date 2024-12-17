The Elder Scrolls: Skyrim s'offre un bestiaire complet grâce à un mod

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 décembre 2024 à 15h50
Si vous voulez devenir un expert en faune de Bordeciel et préparer au mieux vos prochains combats dans The Elder Scrolls: Skyrim, ce mod est fait pour vous !
The Elder Scrolls: Skyrim s'offre un bestiaire complet grâce à un mod
Pour améliorer ou transformer radicalement votre expérience de jeu dans The Elder Scrolls: Skyrim, vous pouvez télécharger une multitude de mods plus ou moins insolites. Cependant, il existe dans cette bibliothèque d'options variées des mods qui peuvent faciliter le quotidien des joueurs, notamment les adeptes de la chasse. 

Proposé depuis le 7 juillet 2024, mais mis à jour fin novembre, The Dragonborn's Bestiary est une nouvelle fonctionnalité pensée pour garder un œil sur toutes les rencontres effectuées dans les provinces de Bordeciel. Grâce à lui, vous pourrez voir le nombre de créatures tuées, mais aussi toutes les caractéristiques des animaux et des monstres rencontrés, même dans le cadre d'échanges amicaux.

The Dragonborn's Bestiary disponible dès à présent en téléchargement pour The Elder Scrolls: Skyrim

Ce mod très complet propose pour chaque créature une description détaillée de son mode de vie, ses proies de prédilection, s'il s'agit d'une bête chassée par les humains et où la trouver. Pour faciliter les combats contre les plus féroces ennemis, le bestiaire donne également des précisions sur les faiblesses et les résistances de chacun. En complément, une table de butin indique les potentielles récompenses qu'un joueur peut obtenir en tuant une créature du bestiaire. 

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D'ailleurs, celles et ceux qui le souhaitent peuvent ajouter un onglet Bestiaire au menu principal du jeu. Pour cela, vous devrez réaliser une petite manipulation. Dans le fichier INI du mod, changez la valeur de iEnableSystemMenuOption par 1 pour rendre l'option Bestiaire accessible dans le menu. Cependant, cette option fera disparaître l'onglet Aide : veillez donc à ne l'utiliser que si vous n'utilisez pas les fiches d'aide de Skyrim.

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Si vous souhaitez profiter dès à présent du Dragonborn's Bestiary, vous pouvez le télécharger en vous rendant sur la plateforme Nexus Mods. Mais avant de l'installer, prenez quelques minutes pour vérifier que votre ordinateur possède les configurations minimales et les programmes requis pour utiliser ce mod.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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