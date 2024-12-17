The Elder Scrolls: Skyrim s'offre un bestiaire complet grâce à un mod

Todd Howard considère Skyrim comme la suite directe de Fallout 3

Todd Howard s'est récemment confié sur les coulisses de Bethesda, révélant que la quasi-totalité du studio se consacre désormais à The Elder Scrolls 6. Le réalisateur a également partagé une vision fascinante de leurs jeux, considérant Skyrim comme l'héritier direct de Fallout 3.