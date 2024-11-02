The Elder Scrolls: Skyrim : Un DLC ajoute une nouvelle histoire prenante

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 02 novembre 2024 à 11h00
Disponible depuis le 14 octobre 2024, le DLC Coven of Crones offre aux joueurs de The Elder Scrolls: Skyrim de découvrir une nouvelle histoire et une région inédite à explorer.
The Elder Scrolls: Skyrim : Un DLC ajoute une nouvelle histoire prenante
Depuis son lancement en novembre 2011, The Elder Scrolls: Skyrim a bénéficié de plusieurs mises à jour et de nouvelles extensions. Toutefois, la créativité des joueurs et les possibilités liées au mod ont permis à des fans de créer du contenu supplémentaire approuvé par Bethesda. Ces ajouts sont présentés via l'onglet « Creation » et permettent d'améliorer les textures du jeu, d'améliorer son équipement ou de participer à de nouvelles quêtes. Mais le mod ajouté par High Tale le 31 octobre prend des allures de mini-extension. 

Découvrez les sombres secrets d'Anise dans ce mod inédit de The Elder Scrolls: Skyrim 

Baptisé « Coven of Crones » (ou Le sabbat des vieilles sorcières dans la langue de Molière), ce DLC vous propose d'en apprendre plus sur l'histoire d'Anise. Personnage bien connu des héros de Bordeciel, elle habite en temps normal une petite cabane à l'ouest de Rivebois, dans la châtellerie d'Épervine. Mais ce nouveau contenu propose une histoire sombre mettant en scène la sorcière et un groupe d'autres magiciennes ayant un projet pour le moins inquiétant. 

Miniature vidéo

Pour débuter cette nouvelle aventure, il vous suffit de vous rendre dans la demeure d'Anise. Visiter sa cabane sera le point de départ d'une série de quêtes qui vous mèneront vers une île mystérieuse aussi vaste que celle de Solstheim. Mais attention, car celle-ci renferme d'effrayantes créatures, de nouveaux combats de boss, des donjons mystérieux et une météo capricieuse. Cependant, la curiosité et la détermination des héros seront récompensées par des armes inédites et de nouveaux sorts à maitriser. 

Le mod Coven of Crones est disponible pour les joueurs Xbox et PC. Pour en profiter, la dernière version en date de The Elder Scrolls: Skyrim est nécessaire. Mais les créateurs du mod recommandent de démarrer une nouvelle partie, afin d'éviter les problèmes de compatibilité. Il faut également dépenser 500 crédits Créations pour ajouter ce mod à votre version de Skyrim.

Si vous souhaitez vous plonger dans l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose le titre à un prix réduit, en plus de belles réductions sur des cartes PSN : 
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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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Moins TDB que toi (invité) Le 02/11/2024 à 15:47

C’est un mod pas un dlc tdb