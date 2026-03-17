Starfield annonce sa plus grande mise à jour, et un DLC pour avril, ce qu'il faut retenir

Le 7 avril marque un tournant historique pour Starfield. Le RPG spatial de Bethesda s'offre une sortie très attendue sur PS5, accompagnée de sa plus grosse mise à jour gratuite à ce jour, Free Lanes, et d'une toute nouvelle extension narrative baptisée Terran Armada.
Le 7 avril prochain, l'univers de Bethesda va trembler. Non seulement le titre s'ouvre à un tout nouveau public avec un lancement sur PS5
, mais il revoit également sa copie en profondeur avec des ajouts majeurs qui transformeront radicalement l'expérience des explorateurs spatiaux.
Free Lanes, la liberté spatiale totale
La mise à jour gratuite Free Lanes répond à l'une des plus grandes frustrations des joueurs de Starfield depuis le lancement
. Fini les voyages rapides obligatoires, place au vol libre entre les planètes d'un même système stellaire. Le nouveau mode Croisière permet de se déplacer librement tout en profitant de l'intérieur de son vaisseau. Vous pouvez désormais discuter avec votre équipage, bricoler ou décorer vos quartiers pendant que le pilote automatique gère l'approche de votre destination.
L'exploration est également dynamisée par l'ajout de la X-Tech, une nouvelle ressource précieuse permettant de relancer les effets légendaires de vos armes et équipements. Les joueurs les plus investis pourront même atteindre le niveau 4 de rareté légendaire, débloquant des effets dévastateurs inédits.
Et pour les amateurs de construction, la gestion des avant-postes s'assouplit avec l'arrivée de conteneurs partagés et même la possibilité d'adopter une adorable millibaleine comme animal de compagnie.
Les pouvoirs astriens reçoivent aussi une attention toute particulière. Il est désormais possible de les améliorer directement via l'essence quantique, sans avoir à recommencer une partie. Pour ceux qui souhaitent tout de même franchir le pas, un nouvel appareil d'enchevêtrement quantique permet d'emporter ses objets favoris dans son nouvel univers
.
Terran Armada, une nouvelle menace à l'horizon
En parallèle de cette mise à jour gratuite, Bethesda déploie une nouvelle extension narrative tarifée à 9,99 euros
. Terran Armada introduit une faction inédite composée de vétérans disparus de la Guerre coloniale, persuadés d'être les véritables héritiers de la Terre. Cette armée, lourdement équipée de soldats robotiques, apporte avec elle un système d'incursions dynamiques qui viendront perturber vos voyages spatiaux
.
« Elle n'est pas méchante, mais elle est loin d'être un ange
. » C'est en ces termes qu'Emil Pagliarulo, directeur du design, décrit Delta, le nouveau compagnon robotique reprogrammé qui rejoindra votre équipage. L'extension promet également un arsenal à l'esthétique plus tactique, de nouveaux modules de vaisseaux aux inspirations très réalistes, et même des cabines préfabriquées pour installer instantanément une base fonctionnelle sur n'importe quelle planète. Avec l'arrivée du tout nouveau véhicule terrestre Sauteur lunaire, l'exploration de la galaxie n'a jamais été aussi riche
.
Tout ceci sera disponible dès le 7 avril, dans Starfield, tout comme la version PS5
, qui arrive à la même date. Assez pour relancer l'intérêt autour du dernier titre de Bethesda ? Réponse dans un petit mois.
commentaire (1)
Nous sommes bien d'accord que le nouveau dlc de 9,99euro sera compris dans le pack premium ?
Vous avez davantage d'informations sur la futur house (astéroïde) ?? Est il possible de l'utiliser en base de craft ?
Merci