Skyrim : Le mod « Skyrim Together Reborn » arrive

Depuis sa sortie officielle, The Elder Scrolls : Skyrim ne cesse d'intéresser les moddeurs. En effet, beaucoup de joueurs et de joueuses créent des mods pour le titre afin d'améliorer l'expérience de jeu ou introduire de nouveaux contenus, entre autres. Dans ce sens, nous vous avions, précédemment, parlé du mod « RTS for Skyrim » transformant le titre de Bethesda Softworks en véritable city-builder. Sans oublier, celui nommé « Burger Jarl » , introduisant un fast-food à Tamriel.Or, cette fois-ci, c'est un tout nouveau mod qui nous intéresse. En effet, prochainement, les joueurs et joueuses vont pouvoir traverser(8, au total), grâce. En ce qui concerne son fonctionnement, nous savons que le mod permettra à un joueur d'accueillir ses amis, dans son monde. Il deviendra ainsi l'hôte de la partie. Bien que les quêtes seront synchronisées, l'hôte sera le seul à pouvoir interagir avec les PNJ. En revanche, toutes les autres activités pourront être menées à plusieurs.Dans un post disponible sur Reddit , l'équipe en charge invite les joueurs et les joueuses à faire preuve d'indulgence : « Faire d'un jeu solo un titre multijoueur, sans code source, est presque impossible [...] Le mod ne sera pas parfait. Il pourra y avoir des crash, certaines quêtes pourront se bloquer, des bugs apparaîtront. Ce n'est pas réparable [...] ».Ainsi, le mod « Skyrim Together Reborn » sera disponible dès le vendredi 8 juillet, via le site NexusMods . Il sera possible d'en profiter depuis une version 1.6 ou supérieure de The Elder Scrolls : Skyrim. Évidemment, comme vous vous en doutez déjà, il convient de posséder le jeu de base pour profiter de ce mod sur PC. Si vous désirez avoir plus d'informations concernant « Skyrim Together Reborn », vous pouvez vous rendre sur le site des moddeurs Si vous souhaitez vous plonger dans l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose le titre à un prix réduit, en plus de belles réductions sur des cartes PSN :