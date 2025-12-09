Skyrim s'invite sur une nouvelle plateforme de jeu

Bethesda a, récemment, annoncé que The Elder Scrolls: Skyrim est désormais disponible sur une toute nouvelle console.

Skyrim s'offre un portage sur Nintendo Switch 2

Hunt the dragons of Skyrim, become a master thief, and wield arcane magic, now on Switch 2! pic.twitter.com/e1g0yV8oyt — The Elder Scrolls (@ElderScrolls) December 9, 2025

La mise à niveau vers Nintendo Switch 2 est gratuite pour Skyrim

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Disponible depuis de nombreuses années sur diverses plateformes de jeu,fait encore régulièrement parler de lui, étant donné sa grande popularité. D'ailleurs, le titre de Bethesda se retrouve aujourd'hui même au cœur de l'actualité vidéoludique, et ce, pour une bonne raison :En effet, comme annoncé via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, qui est accompagnée d'une courte vidéo,. Cette information ravira très certainement celles et ceux qui attendaient l'arrivée d'un tel portage., qui fera plaisir aux joueurs et aux joueuses qui possèdent déjà le jeu sur Nintendo Switch première du nom.Dans ladite vidéo publiée pour l'occasion, Bethesda a précisé que. Ainsi, ces derniers n'ont pas besoin de débourser un seul centime pour parcourir la région de Bordeciel sur la dernière console de Nintendo.Dans tous les cas,. Bien que nous ne connaissions pas encore son prix (comptez 59,99 € pour la version Switch 1, sur le Nintendo eShop), celle-ci comprend le jeu de base ainsi que les trois extensions suivantes : Dawnguard, Heartfire et Dragonborn. Le contenu digital exclusif à Nintendo prévu est en lien avec la licence Zelda, à savoir : Master Sword, Hylian Shiel et Champion's Tunic.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu, dont sur consoles PlayStation, Xbox, PC ainsi que Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.