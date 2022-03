Skyrim : Ajouter un fast food à Tamriel, c'est possible grâce à un mod

PC Édition Standard → 9,5 € au lieu de 14,99 €, soit 37 % de réduction.



Depuis sa sortie officielle, Skyrim (The Elder Scrolls: Skyrim, de son nom complet) a accueilli de très nombreux mods. Certains sont loufoques et d'autres très utiles. Il y en aurait plus de 20 000 au total. D'ailleurs, les journalistes de chez PCGamesN.com avaient fait une sélection des 100 meilleurs mods à découvrir et utiliser sur Skyrim, dans un article dédié . Mais les moddeurs ne sont pas arrêtés en si bon chemin.C'est la nouvelle insolite du jour, qui fera probablement esquisser un sourire aux joueurs et aux joueuses de Skyrim :Rien de mieux que d'avaler un burger, après un combat contre un dragon, n'est-ce pas ?Il s'agit, plus précisément, du mod nommé « Burger Jarl », créé par Hrodeberht1 et Bella, disponible sur le site nexusmods.com . Ainsi, en implantant ce mod dans les fichiers du jeu Skyrim, chacun pourra se rendre dans ledit fast food et profiter de cheeseburger, nuggets, etc. Le menu étant plutôt complet et assez proche de la réalité. Notons que l'auberge est positionnée entre Whiterun et Rorikstead, proche de la grotte Broken Fang.Toutes celles et ceux qui veulent se procurer Skyrim sur PC, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à un prix réduit, en plus de belles réductions sur des cartes PSN :