Skyrim devient un city-builder, grâce à un mod

PC Édition Standard → 9,5 € au lieu de 14,99 €, soit 37 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a quelques jours, nous vous parlions d'un mod permettant d'implanter un fast-food dans le monde Tamriel , dans un article dédié. Mais ce n'est pas tout : Skyrim peut devenir un véritable city-builder, avec des mécaniques de type RTS donc, si vous installez un mod fraîchement mis à jour.Paru pour la toute première fois en 2012, le mod « RTS for Skyrim » , de Ripvanwinkle111, a récemment reçu une mise à jour. Désormais, les joueurs et les joueuses, installant ce mod, pourront s'essayer à. Il est possible de placer différents bâtiments, tels que des maisons, des ateliers ou bien des boutiques. Dès lors, il faudra recruter des marchands et des villageois. Ces derniers devront payer un impôt, apprendre la chasse pour se nourrir, etc. Il est possible de recruter jusqu'à 200 PNJ, au total et à l'heure actuelle. Évidemment, le modder a pensé à implanter un tutoriel afin d'expliquer les bases de gameplay.Vous l'aurez compris, « RTS for Skyrim » permet d'approcher. Et il y a fort à parier que de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux éléments soient ajoutés, dans un futur plus ou moins proche, grâce à de prochaines mises à jour.Toutes celles et ceux qui veulent se procurer Skyrim sur PC, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à un prix réduit, en plus de belles réductions sur des cartes PSN :