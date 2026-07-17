The Elder Scrolls Online : Moins de mises à jour prévues à cause des récents événements

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 juillet 2026 à 14h30
Victime de nouveaux licenciements, le studio qui a créé The Elder Scrolls Online risque de revoir à la baisse ses ambitions pour les prochaines mises à jour du titre.
The Elder Scrolls Online : Moins de mises à jour prévues à cause des récents événements

Au début du mois de juillet 2026, un rapport révélé par Kotaku indiquait que « la moitié de l'équipe de développement » de ZeniMax Online Studios avait été licenciée. Or, le studio avait annoncé de nombreuses nouveautés pour son titre phare : The Elder Scrolls Online. Suite à cette révélation, l'avenir du titre semblait compromis.

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Quelques semaines après cette annonce, Morgan Goin (ancienne Senior Encounter Designer sur le titre) a pris la parole. Lors d'un entretien exclusif avec la BBC, elle est revenue sur cette décision surprenante et sur l'impact qu'elle aura pour le futur contenu de The Elder Scrolls Online. 

Du contenu moins fréquent, moins important et moins qualitatif pour The Elder Scrolls Online

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Comme tout MMO, The Elder Scrolls Online continue de captiver les joueurs grâce à des mises à jour régulières et l'ajout de nouveautés comme l'introduction du passe de combat en tout début d'année. Néanmoins, la réduction drastique des effectifs ne permet pas aux équipes de développement de créer autant de contenu qu'avant la nouvelle vague de licenciements. Le rythme de production sera donc chamboulé et les mises à jour seront moins nombreuses, mais aussi moins fréquentes

Nous ne serons plus en mesure de produire autant de contenu, ni aussi rapidement qu'avant… ni même d'approcher ce niveau.

Rappelons que Zenimax Online Studios avait déjà été victime d'une vague de licenciements au cours de l'été 2025. Le scénario semble donc se répéter, sans pour autant assurer l'avenir des titres toujours en cours de développement. Est-ce que cela sonne la fin de The Elder Scrolls Online ? 

Un exemple qui montre que faire une carrière complète dans le jeu vidéo devient compliqué

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Même s'il y aura moins de mises à jour, le développement actif semble toujours d'actualité. Il faudra simplement être plus patient avant de découvrir les nouveautés du titre. Même si elle a été licenciée, Morgan Goin s'estime très chanceuse malgré cette situation car elle a réussi à perdurer dans un secteur où beaucoup finissent par s'épuiser.

Désormais, elle espère que celles et ceux qui rejoindront les studios de jeu vidéo, quelle que soit la structure, puissent « mener des carrières durables tout au long de leur vie ». Dans un contexte difficile où les fermetures de studios et les suppressions de postes se multiplient, ces paroles donnent encore un espoir.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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