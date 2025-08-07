The Elder Scrolls Online jouable gratuitement pendant quelques jours

Si vous souhaitez découvrir l'univers de The Elder Scrolls Online sans acheter le titre, profitez sans attendre d'une offre découverte accessible à tous et ce sur tous les supports. Mais attention : celle-ci est à durée limitée !
De manière occasionnelle, Bethesda Softworks a proposé des week-ends de découverte gratuits afin d'inciter les joueurs à entrer dans le monde de The Elder Scrolls Online
. Alors que la QuakeCon 2025 débute officiellement ce 7 août 2025, l'éditeur a décidé de célébrer l'événement en renouvelant l'opération. D'ailleurs, les curieux en vacances vont pouvoir profiter d'une plus longue période pour tester gratuitement le MMORPG développé par ZeniMax Online Studios
.
The Elder Scrolls Online accessible gratuitement à tous, y compris à celles et ceux ayant déjà profité d'une telle offre
Sur le site officiel du jeu, les aventuriers intéressés peuvent dès à présent profiter de cette offre découverte gratuite. Pour cela, il vous suffit de sélectionner le support console, PC ou Mac de votre choix. L'offre est valable sur PS4, PS5, les consoles Xbox, l'Epic Games Store et via Steam
. Puis, téléchargez simplement The Elder Scrolls Online via le lien ouvert et profitez sans attendre des vastes contrées de Tamriel.
Le week-end de découverte gratuit de The Elder Scrolls Online est accessible à tous jusqu'au 12 août prochain. À noter que si vous avez déjà participé à une offre de découverte gratuite par le passé, vous pouvez également en bénéficier. Vous reprendrez alors votre progression à l'endroit où vous vous êtes arrêté. Cependant, seule la version de base du titre est proposée dans le cadre de cette offre free-to-play
temporaire.
Des promotions inédites pour prolonger l'aventure, tester les autres extensions ou se faire plaisir
En plus de ce week-end de jeu gratuit, The Elder Scrolls Online propose toute une série de réductions sur l'achat de Couronnes (la monnaie premium du titre) et des offres promotionnelles
sur les différentes éditions du jeu. Pour la toute première fois, le Passe Contenu 2025 incluant Les Saisons du Culte du Ver
et de nouveaux donjons est proposé à prix réduit.
Enfin, l'événement est l'occasion pour celles et ceux qui le souhaitent de tester gratuitement l'abonnement ESO Plus jusqu'au 12 août à 16 heures
. Alors ne manquez pas ce week-end de fête en Tamriel et découvrez son univers gratuitement pendant quelques jours seulement !
commentaire (0)