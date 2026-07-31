The Elder Scrolls Online est « là pour durer » mais repousse de nombreuses choses à 2027

Malgré une vague de licenciements massive, le nouveau directeur de The Elder Scrolls Online se veut rassurant. Nick Giacomini promet une collaboration renforcée avec Bethesda et du contenu inédit en Bordeciel, même si les joueurs devront patienter jusqu'en 2027.

Le studio Zenimax Online a été durement touché par la récente restructuration opérée par Microsoft au sein de la division Xbox. Avec le départ de plus de 200 développeurs, de nombreuses questions se posaient quant à l'avenir de The Elder Scrolls Online. Pourtant, la direction l'assure : le célèbre jeu de rôle massivement multijoueur est loin d'avoir dit son dernier mot.

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Une nouvelle ère sous le signe de la collaboration

Nick Giacomini, qui vient de remplacer Rich Lambert au poste de directeur du jeu, a pris la plume pour s'adresser à la communauté. Dans une lettre ouverte, il dresse les contours d'un avenir optimiste tout en reconnaissant les défis posés par les récents changements organisationnels et le départ de nombreux collègues qui ont façonné le titre.

Pour pallier la réduction des effectifs et la baisse de la force de frappe du studio, Zenimax Online compte s'appuyer davantage sur les autres équipes du groupe. Le nouveau directeur évoque un chapitre inédit de coopération à travers toute l'entreprise.

En travaillant plus étroitement avec Bethesda Game Studios sur l'ensemble de la franchise The Elder Scrolls, nous avons de nouvelles opportunités de partager des idées, d'aligner nos efforts et de créer des expériences encore meilleures pour les joueurs, tout en continuant à construire l'avenir.

Des reports inévitables pour privilégier la qualité

Si le discours se veut rassurant, la réalité de la production rattrape les ambitions du studio. Nick Giacomini admet que maintenir les délais annoncés précédemment reviendrait à sacrifier la finition du jeu. La nouvelle philosophie de l'équipe est que la qualité des expériences prime sur le respect strict du calendrier.

Cette décision se traduit par des retards significatifs. La nouvelle épreuve Crimson Veldt est repoussée à janvier 2027, tout comme la mise à jour 52. Cette dernière devait inclure la zone joueur contre joueur de Jerall Pass ainsi que de nouvelles rencontres dynamiques en Bordeciel. La refonte très attendue des classes et des combats glisse également à 2027, bien que des ajustements temporaires soient à l'étude.

Nous savons qu'il est décevant de voir certaines fonctionnalités repoussées, et croyez-moi, nous voulons vous les proposer le plus rapidement possible. Mais nous sommes convaincus que c'est la bonne décision pour la santé du jeu à long terme.

Un retour très attendu en Bordeciel

Malgré ces reports, l'année en cours proposera tout de même son lot de nouveautés à travers le modèle saisonnier habituel. Mais c'est surtout la vision à long terme qui retient l'attention. Après douze années d'existence, Zenimax Online refuse de se contenter de maintenir les serveurs actifs et affiche une volonté claire de faire croître son univers.

Les plans pour l'année 2027 sont encore en cours de finalisation, mais le directeur a déjà distillé quelques indices prometteurs. Il évoque notamment des expériences totalement inédites et jamais vues auparavant dans la région de Bordeciel. Une annonce qui devrait ravir (et surtout rassurer) les explorateurs de Tamriel, même s'ils devront s'armer de patience pour découvrir ce que ce studio remanié leur réserve.