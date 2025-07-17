Virtuos (Oblivion Remastered) sur le point de supprimer 300 emplois, dont certains en France

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 juillet 2025 à 11h36
Une rumeur inquiétante suggère que Virtuos, développeur d'Oblivion Remastered, pourrait licencier des centaines de personnes provenant de ses succursales mondiales. Mais ses branches françaises ne seraient pas épargnées.
Virtuos (Oblivion Remastered) sur le point de supprimer 300 emplois, dont certains en France
Les vagues de licenciements annoncées par Microsoft et ses différents studios au début du mois de juillet 2025 rappellent à quel point l'industrie du jeu vidéo peut être un secteur fragile. Des suppressions de postes ont déjà été confirmées chez King et Zenimax Media, mais également au sein de studios travaillant sur des jeux Call of Duty, malgré le succès de la franchise. Aujourd'hui, de nouveaux emplois pourraient être concernés alors que les équipes en question ont travaillé sur l'un des plus grands succès de l'année 2025 : Oblivion Remastered.

Une partie des équipes en charge du développement d'Oblivion Remastered menacées par ces suppressions de postes

La nouvelle, qui n'a pas encore été officialisée, a été partagée par Gauthier Andres, connu sous le pseudo Gautoz sur les réseaux sociaux. Sur son compte BlueSky, il indique que « 300 postes (7% de l'effectif) sont à risque chez ce spécialiste de la sous-traitance implanté en Asie, aux USA et en Europe, dont trois antennes en France. »

oblivion-screenshot
Au travers de plusieurs publications, il explique que la grande majorité des postes supprimés concerneraient des antennes chinoises de Virtuos. Cependant, les studios français seraient concernés, alors qu'ils ont activement travaillé au développement d'Oblivion Remastered. Mais Gautoz révèle que Virtuos aurait imposé de grosses contraintes aux équipes en charge du projet.

Un plan déjà évoqué par le développeur au début de l'année ?

En février 2025, une possible vague de licenciements avait déjà été évoquée par Virtuos. Dans le même temps, alors que la fin du développement d'Oblivion Remastered approchait, le studio annonçait un gel des augmentations et une réduction des bonus au niveau groupe. Ces choix surviendraient alors que la forme souhaite renforcer sa compétitivité en se focalisant sur des projets plus ambitieux et en accélérant le déploiement d'outils fonctionnant grâce à l'IA générative. 

oblivion-remastered-licenciements
Néanmoins, les informations partagées sont à mettre au conditionnel à l'heure actuelle. Cependant, les informations de Gautoz sont réputées pour leur fiabilité et une grève est actuellement en cours au sein de l'antenne lyonnaise de Virtuos pour protester contre cette décision.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Oblivion : Une date et des précommandes confirmées pour la version Switch 2
Oblivion 01 juillet 2026

Oblivion : Une date et des précommandes confirmées pour la version Switch 2

Un an après les versions PC, PlayStation 5 et Xbox Series, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered va rejoindre le catalogue de la Nintendo Switch 2 dans quelques semaines.
Oblivion Remastered disponible sur Nintendo Switch 2 cette année
Oblivion 06 février 2026

Oblivion Remastered disponible sur Nintendo Switch 2 cette année

Lors du Nintendo Direct du 5 février 2026, Bethesda a confirmé l'arrivée de plusieurs de ses titres sur la petite dernière de Nintendo, dont un portage de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.
Skyblivion contraint de repousser son lancement à 2026
Oblivion 04 décembre 2025

Skyblivion contraint de repousser son lancement à 2026

Prévue originellement pour cette année, Skyblivion (l'ambitieux mod recréant Oblivion dans The Elder Scrolls V: Skyrim) partage une mauvaise nouvelle à quelques jours des fêtes. Mais le chef de projet a tenu à rassurer les joueurs.

commentaire (0)