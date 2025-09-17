Cette tendance a séduit 90% des joueurs au cours des 12 derniers mois, avez-vous craqué ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 septembre 2025 à 17h19
Sans le savoir, vous participez peut-être à une tendance particulièrement forte du jeu vidéo. Celle-ci peut concerner toutes les tranches d'âge, tous les genres vidéoludiques et joue sur une corde très sensible.
Cette tendance a séduit 90% des joueurs au cours des 12 derniers mois, avez-vous craqué ?
Au même titre que l'habillement, le cinéma ou la littérature, le jeu vidéo est sensible aux tendances et ce depuis ses débuts. Que ce soit la mode des MMORPG au début des années 2000, le motion gaming à la sortie de la Wii, l'explosion des Battle Royale dans les années 2010 ou les jeux free-to-play, les joueurs succombent à toutes ces trends qui chamboulent l'industrie vidéoludique. 

Pour évaluer l'impact de l'une de ces grandes tendances du jeu vidéo, une étude a été menée par MTM, un cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie et la connaissance. Ses experts ont demandé à 1 500 joueurs provenant de 2 pays différents (les États-Unis et le Royaume-Uni) leurs habitudes de jeu concernant les remakes et les remasters. Or, les réponses données sont très étonnantes. 

Les remakes et les remasters comme The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered plébiscités par la quasi-totalité des joueurs

oblivion-remastered-licenciements
Le rapport indique que sur les 1 500 personnes interrogées, 90 % d'entre elles avaient joué au moins à un remake ou à un jeu remaster entre août 2024 et août 2025. Sur cette seule période, de nombreux titres remasterisés sont d'ailleurs arrivés sur nos supports préférés comme The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster, The Last of Us Part II Remastered, la trilogie de remakes de Final Fantasy VII, Silent Hill 2 Remake ou encore Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered. 

Chargement du sondage...

0 votant

Mais un détail plus étonnant encore ressort de ce sondage. En règle générale, les remakes et les jeux remasterisés sont pensés pour séduire les joueurs nostalgiques ayant connu le titre originel. Pourtant, sur les 90 % de joueurs ayant joué à ce type de jeu en 2024-2025, 85 % déclarent jouer à cette nouvelle version sans forcément connaître ou avoir joué au jeu d'origine.

Un élan de nostalgie qui ne doit pas se transformer en raz-de-marée commercial

final-fantasy-vii-rebirth-persos-feminins
La tendance de la nostalgie est particulièrement lucrative et peut se vérifier dans d'autres domaines, à l'image du regain d'intérêt pour le TCG Pokémon depuis 2020. Pour le cabinet MTM, « Sur le plan commercial, la nostalgie est une tendance qui devrait se poursuivre jusqu'en 2026 et au-delà. Mais les joueurs comprennent que les remakes et les remasters peuvent se faire au détriment de la créativité et qu'ils risquent de passer à côté de récits et d'expériences inédits. »

Les développeurs et les éditeurs doivent donc rester vigilants et trouver une forme d'équilibre afin de ne pas saturer le marché. Malgré tout, un dernier constat ressort : la qualité est au rendez-vous car 75 % des personnes interrogées considèrent que les jeux remakes et remasters sont attrayants. Mais vous, avez-vous joué à un remake ou à un jeu remaster récemment ? Partagez vos coups de cœur, qu'ils soient nostalgiques ou non, dans les commentaires.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Oblivion : Une date et des précommandes confirmées pour la version Switch 2
Oblivion 01 juillet 2026

Oblivion : Une date et des précommandes confirmées pour la version Switch 2

Un an après les versions PC, PlayStation 5 et Xbox Series, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered va rejoindre le catalogue de la Nintendo Switch 2 dans quelques semaines.
Oblivion Remastered disponible sur Nintendo Switch 2 cette année
Oblivion 06 février 2026

Oblivion Remastered disponible sur Nintendo Switch 2 cette année

Lors du Nintendo Direct du 5 février 2026, Bethesda a confirmé l'arrivée de plusieurs de ses titres sur la petite dernière de Nintendo, dont un portage de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.
Skyblivion contraint de repousser son lancement à 2026
Oblivion 04 décembre 2025

Skyblivion contraint de repousser son lancement à 2026

Prévue originellement pour cette année, Skyblivion (l'ambitieux mod recréant Oblivion dans The Elder Scrolls V: Skyrim) partage une mauvaise nouvelle à quelques jours des fêtes. Mais le chef de projet a tenu à rassurer les joueurs.

commentaire (0)