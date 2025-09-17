Cette tendance a séduit 90% des joueurs au cours des 12 derniers mois, avez-vous craqué ?

Sans le savoir, vous participez peut-être à une tendance particulièrement forte du jeu vidéo. Celle-ci peut concerner toutes les tranches d'âge, tous les genres vidéoludiques et joue sur une corde très sensible.
Au même titre que l'habillement, le cinéma ou la littérature, le jeu vidéo est sensible aux tendances et ce depuis ses débuts. Que ce soit la mode des MMORPG au début des années 2000, le motion gaming à la sortie de la Wii, l'explosion des Battle Royale dans les années 2010 ou les jeux free-to-play, les joueurs succombent à toutes ces trends qui chamboulent l'industrie vidéoludique.
Pour évaluer l'impact de l'une de ces grandes tendances du jeu vidéo, une étude a été menée par MTM, un cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie et la connaissance
. Ses experts ont demandé à 1 500 joueurs provenant de 2 pays différents (les États-Unis et le Royaume-Uni) leurs habitudes de jeu concernant les remakes et les remasters
. Or, les réponses données sont très étonnantes.
Les remakes et les remasters comme The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered plébiscités par la quasi-totalité des joueurs
Le rapport indique que sur les 1 500 personnes interrogées, 90 % d'entre elles avaient joué au moins à un remake ou à un jeu remaster entre août 2024 et août 2025.
Sur cette seule période, de nombreux titres remasterisés sont d'ailleurs arrivés sur nos supports préférés comme The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster
, The Last of Us Part II Remastered, la trilogie de remakes de Final Fantasy VII, Silent Hill 2 Remake
ou encore Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered.
Mais un détail plus étonnant encore ressort de ce sondage. En règle générale, les remakes et les jeux remasterisés sont pensés pour séduire les joueurs nostalgiques ayant connu le titre originel. Pourtant, sur les 90 % de joueurs ayant joué à ce type de jeu en 2024-2025, 85 % déclarent jouer à cette nouvelle version sans forcément connaître ou avoir joué au jeu d'origine
.
Un élan de nostalgie qui ne doit pas se transformer en raz-de-marée commercial
La tendance de la nostalgie est particulièrement lucrative et peut se vérifier dans d'autres domaines
, à l'image du regain d'intérêt pour le TCG Pokémon
depuis 2020. Pour le cabinet MTM, « Sur le plan commercial, la nostalgie est une tendance qui devrait se poursuivre jusqu'en 2026 et au-delà. Mais les joueurs comprennent que les remakes et les remasters peuvent se faire au détriment de la créativité et qu'ils risquent de passer à côté de récits et d'expériences inédits. »
Les développeurs et les éditeurs doivent donc rester vigilants et trouver une forme d'équilibre afin de ne pas saturer le marché. Malgré tout, un dernier constat ressort : la qualité est au rendez-vous car 75 % des personnes interrogées considèrent que les jeux remakes et remasters sont attrayants. Mais vous, avez-vous joué à un remake ou à un jeu remaster récemment ? Partagez vos coups de cœur, qu'ils soient nostalgiques ou non, dans les commentaires.
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