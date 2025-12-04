Skyblivion contraint de repousser son lancement à 2026

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 décembre 2025 à 14h46
Prévue originellement pour cette année, Skyblivion (l'ambitieux mod recréant Oblivion dans The Elder Scrolls V: Skyrim) partage une mauvaise nouvelle à quelques jours des fêtes. Mais le chef de projet a tenu à rassurer les joueurs.
Skyblivion contraint de repousser son lancement à 2026
Suite au lancement surprise de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered en avril dernier, le projet Skyblivion est devenu plus discret. Mais si Bethesda a devancé l'ambitieux projet lancé il y a près de 10 ans, les équipes en charge du mod continuent de travailler d'arrache-pied sur son développement. 

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Skyblivion retardé à cause de la Cité Impériale

skyblivion-decor
Dans une vidéo publiée le 4 décembre 2025 sur la chaîne YouTube du projet, Rebelzize (chef de projet) a pris la parole pour confirmer le report de Skyblivion. Si aucune fenêtre de sortie précise n'est évoquée, le lancement du mod est désormais prévu pour 2026. La nouvelle risque de décevoir celles et ceux qui guettent avec impatience son arrivée. Mais Rebelzize a partagé des nouvelles encourageantes du projet et les raisons de ce léger contretemps. 
Bien que le jeu soit dans le meilleur état que jamais, il nous reste encore quelques défis à relever qui nécessiteront un peu plus de temps. Mais de nombreuses parties du projet sont en excellente voie.

De nombreux détails à peaufiner avant de rendre le mod accessible à tous

skyblivion-interieur
Le chef de projet explique notamment que la carte du monde de Skyblivion est terminée à 100 % et consultable en ligne sur le site web du projet. Tous les donjons de quêtes sont terminés, ainsi que la plupart des donjons aléatoires et la majorité des intérieurs. Il indique également que toutes les grandes villes, à l'exception de la Cité Impériale, sont également terminées.

Toutefois, la vidéo précise que les équipes doivent encore terminer certains lieux, finaliser une cinématique très ambitieuse, retravailler l'interface et peaufiner le navmesh, une grille triangulaire permettant aux PNJ de se déplacer dans le jeu. Enfin, il précise que certains éléments annoncés de longue date ont finalement été abandonnés par manque de temps, comme le combat sous-marin et la création de sorts.

Miniature vidéo

Malgré les problèmes rencontrés par les équipes, le chef de projet reste confiant pour l'avenir et conclut avec ce message à l'attention des joueurs : « Nous vous remercions tous pour votre soutien indéfectible à ce projet ambitieux que j'ai lancé il y a plus de 10 ans, et j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir Skyblivion. »
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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