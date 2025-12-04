Skyblivion contraint de repousser son lancement à 2026



le 04 décembre 2025 à 14h46 Publié par Justine Manchuelle le 04 décembre 2025 à 14h46

Prévue originellement pour cette année, Skyblivion (l'ambitieux mod recréant Oblivion dans The Elder Scrolls V: Skyrim) partage une mauvaise nouvelle à quelques jours des fêtes. Mais le chef de projet a tenu à rassurer les joueurs.