Oblivion : Une date et des précommandes confirmées pour la version Switch 2

Un an après les versions PC, PlayStation 5 et Xbox Series, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered va rejoindre le catalogue de la Nintendo Switch 2 dans quelques semaines.

En avril 2025, le shadowdrop de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered avait surpris tout le monde. Mais les nostalgiques, les vétérans et les nouveaux joueurs ont été nombreux à (re)découvrir les paysages, les quêtes et les mystères de Cyrodiil. Cependant, une console manquait à l'appel : la Nintendo Switch 2.

Rappelons que la dernière console de Nintendo n'est sortie que le 4 juin 2025, soit presque 2 mois après Oblivion Remastered. Il a fallu attendre le Nintendo Direct Partner Showcase du 5 février 2026 pour confirmer son arrivée sur Nintendo Switch 2. Toutefois, aucune date de sortie n'avait été annoncée, à l'exception d'un « courant 2026 ». Mais le 1er juillet, la date de sortie a enfin été dévoilée.

Lancement estival pour Oblivion Remastered sur Nintendo Switch 2

Les joueurs et joueuses sur Nintendo Switch 2 pourront explorer Cyrodiil dès le 11 août 2026. La nouvelle a été partagée dans une bande-annonce mise en ligne sur la chaîne YouTube de Bethesda et mettant en scène un admirateur de votre personnage. Quelques séquences de jeu sont également montrées dans les dernières secondes, donnant un aperçu du rendu sur la console de Nintendo.

Dans la foulée de cette annonce, il a été précisé que les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. Vous avez le choix entre une version dématérialisée et une version physique. D'ailleurs, les amateurs de cartouches seront comblés car la boîte ne contiendra pas de code mais bien une vraie cartouche incluant le jeu complet.

Une édition Deluxe incluant une multitude de bonus en jeu

L'édition Deluxe d'Oblivion Remastered proposera le jeu complet sur une cartouche, mais aussi les deux extensions « Shivering Isles » et « Knights of the Nine ». Cette édition donne également accès à des quêtes exclusives débloquant des ensembles d'armures, des armes et des armures pour chevaux inspirés par Akatosh et Méhrunes Dagon.

Si l'aventure vous tente, réservez dès maintenant votre billet pour les contrées d'Oblivion Remastered !