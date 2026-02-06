Oblivion Remastered disponible sur Nintendo Switch 2 cette année

Lors du Nintendo Direct du 5 février 2026, Bethesda a confirmé l'arrivée de plusieurs de ses titres sur la petite dernière de Nintendo, dont un portage de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.
La saga The Elder Scrolls est déterminée à partir à la conquête des joueurs Nintendo Switch 2. En décembre 2025, la franchise faisait un premier pas en proposant The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
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Mais le 5 février 2026, Bethesda a confirmé qu'un autre opus de la licence allait très prochainement débarquer sur la console nippone. En effet, l'éditeur a profité d'un Nintendo Direct pour confirmer l'ajout de plusieurs de ses titres à ce catalogue, dont The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
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Prenez la route vers la version Nintendo Switch 2 de Cyrodiil cette année
Dans une vidéo d'une minute, Oblivion Remastered s'est dévoilé en images. Tout comme les versions déjà disponibles sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series, le portage sur Nintendo Switch 2 inclut le jeu de base, les DLC et extensions, dont Knights of the Nine et The Shivering Isles.
Curieux et héros vétérans pourront donc passer des paysages sauvages de Bordeciel aux contrées de Cyrodiil et ce dès cette année.
Bethesda précise que The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sera bien lancé en 2026 sur Nintendo Switch 2, sans date plus précise
à l'heure où ces lignes sont rédigées. Mais pour patienter, les amateurs de jeux Bethesda pourront explorer d'autres univers sur la console, que ce soit en version nomade ou dockée.
L'éditeur confirme que Fallout 4: Anniversary Edition et Indiana Jones et le Cercle ancien seront également disponibles cette année sur Nintendo Switch 2.
Pas de carte de jeu pour la version physique d'Oblivion Remastered
Cependant, tous les jeux Bethesda n'auront pas droit au même traitement en ce qui concerne les sorties en version physique. Seul Indiana Jones et le Cercle ancien aura droit à une vraie carte de jeu. Oblivion Remastered aura droit à une version physique contenant uniquement un code dans la boîte.
Le même traitement sera aussi proposé pour Fallout 4: Anniversary Edition et pour Skyrim.
Si cela risque de décevoir celles et ceux qui préfèrent les cartes de jeu, les autres auront certainement hâte de découvrir l'univers d'Oblivion Remastered. Dès que nous aurons la date de sortie précise du titre, nous vous tiendrons informés.
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